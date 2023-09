Gravenberch helpt Liverpool met assist aan moeizame zege in Oostenrijk

Delen via E-mail

Liverpool heeft donderdag met veel moeite gewonnen van LASK in de eerste groepswedstrijd van de Europa League. Mede door een assist van basisdebutant Ryan Gravenberch maakte de Engelse club in Oostenrijk een achterstand ongedaan: 1-3.

Liverpool kwam na een kwartier spelen verrassend op achterstand in de Raiffeisen Arena. Florian Flecker had bij een corner alle ruimte om met een harde poging raak te schieten. Gravenberch kwam net te laat om in te grijpen.