Geplaagd Ajax geeft zege uit handen in spectaculair EL-duel met Marseille

Ajax is donderdag in eigen huis tegen Olympique Marseille in de Europa League niet verder gekomen dan een 3-3-gelijkspel. De ploeg van trainer Maurice Steijn gaf tot tweemaal toe een (ruime) voorsprong weg.

Na een paar roerige dagen waarin de club van FC Twente (3-1) verloor en directeur voetbalzaken Sven Mislintat vanwege de mogelijk dubieuze transfer van Borna Sosa onder vuur kwam te liggen, kwam Ajax al snel op een 2-0-voorsprong.

Carlos Forbs, die net als Kenneth Taylor en Anton Gaaei in de basis was begonnen, profiteerde al na negen minuten van een fout in de Franse defensie. Steven Berghuis verdubbelde de voorsprong elf minuten later, uitgerekend op aangeven van de veelbesproken Sosa.

De Amsterdamse achterhoede zakte vervolgens net als voorbije weken door het ijs, waardoor Marseille via Jonathan Clauss en Pierre Emerick Aubameyang terugkwam tot 2-2. Dankzij een doelpunt van Taylor na rust leek Ajax een zwaarbevochten zege te boeken, maar Aubameyang bepaalde de eindstand op 3-3. Silvano Vos kreeg in de blessuretijd nog zijn tweede gele kaart.

Ajax staat door het gelijkspel gedeeld tweede in groep B. AEK won verrassend bij Brighton & Hove Albion (2-3) en staat eerste. Ajax heeft nu vier duels op rij niet gewonnen. Zondag wacht de Amsterdammers de volgende loodzware wedstrijd. De ploeg van Steijn, die twaalfde staat in de Eredivisie, ontvangt dan thuis landskampioen Feyenoord.

Na de 2-0 van Steven Berghuis leek het nog een mooie avond te worden voor Ajax. Foto: Getty Images

Ajax pakt razendsnel 2-0-voorsprong

Steijn maakte zondag na het verloren duel bij FC Twente in woord en gebaar duidelijk ontevreden te zijn over wat hij had gezien. Hij wijzigde daarom zijn opstelling op drie punten. Forbs, Taylor en Gaaei speelden in plaats van Chuba Akpom, Sivert Mannsverk en Devyne Rensch.

Zoals Steijn al een dag eerder had aangekondigd, startte Sosa ook. De Kroaat was een belangrijk onderdeel in de roerige week van Ajax, waarin commotie ontstond rondom directeur voetbalzaken Mislintat. De Duitser zou Sosa hebben binnengehaald via een zaakwaarnemer die aandelen in zijn bedrijf heeft. Steijn stelde Sosa desondanks op.

De Ajax-trainer zag dat na twintig minuten beloond worden. De linksback leverde een assist af op Steven Berghuis, die Ajax op 2-0 schoot. Het tweede Amsterdamse doelpunt was een logisch gevolg van het sterke aanvalsspel van Ajax, dat via Forbs na negen minuten op 1-0 was gekomen. Hij profiteerde van een fout van Chancel Mbemba, die knullig onder een bal door dook.

Maar naast die aanvalsdrang bleek - net als de voorbije weken - hoe kwetsbaar Ajax achterin is. Keer op keer lag het achterin bij de naïef en zonder idee verdedigende Amsterdammers open. Nadat Iliman Ndiaye bij 1-0 na een slipper van Josip Sutalo een enorme kans had gemist, schoot Jonathan Clauss ongehinderd de aansluitingstreffer binnen.

Steven Bergwijn liet met een stand van 3-2 na het duel in het slot te schieten.

Ajax geeft wedstrijd weer uit handen

Marseille kreeg daarna kans op kans, maar hielp die onder meer via Ndiaye (lat) en Aubameyang (redding Ajax-doelman Jay Gorter) om zeep. Gezien alle Fransen kansen was de 2-2 desondanks onvermijdelijk. In de 39e minuut viel die dan ook alsnog. Na balverlies van Berghuis schakelde Marseille om en rondde Aubameyang af.

Ajax moest zo na rust opnieuw beginnen. Verdedigend bleef het wankel bij de Amsterdammers, maar via Taylor werd het wel 3-2. Hij schoot zeven minuten na rust een voorzet van Forbs onder de Franse doelman door. Steven Bergwijn liet op aangeven van Brobbey na de genadeklap uit te delen, wat Ajax duur kwam te staan.

Aubameyang werd in de 78e minuut aan de linkerkant van het strafschopgebied niet aangepakt en kon de bal gemakkelijk in de verre hoek prikken. Die klap kwam Ajax, dat na een tweede gele kaart van Vos in de laatste minuten met tien man verder moest, niet meer te boven.