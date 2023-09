Spaanse voetbalsters boos over gang van zaken: 'We zijn ontzettend moe'

Alexia Putellas en Irene Paredes hopen dat het rumoer rond de Spaanse voetbalploeg uiteindelijk structurele veranderingen zal teweegbrengen bij de nationale bond. De speelsters vinden het bizar dat het zolang heeft moeten duren.

De nieuwe bondscoach Montserrat Tomé had ondanks een boycot 23 speelsters opgeroepen voor de aankomende Nations League-duels. Uit vrees voor sancties en tegen hun zin in meldden de speelsters zich bij de nationale ploeg. Na gesprekken tot diep in de nacht lijkt de lucht nu geklaard.

"We zijn ontzettend moe door alle gesprekken en perikelen. We hebben de afgelopen weken nauwelijks geslapen", zei FC Barcelona-middenvelder Putellas donderdag op een persconferentie. "We zijn nog steeds boos, want de vergadering was ook niet aangekondigd. Maar ik heb er vertrouwen in dat we goede afspraken hebben gemaakt."

Zes tot negen hooggeplaatste functionarissen moeten naar verluidt vertrekken bij de Spaanse voetbalbond vanwege de deal die de Spaanse internationals hebben gesloten om weer voor hun land uit te komen.

"Er zijn al wat dingen verbeterd, maar het einde van de tunnel is nog niet in zicht", vulde FC Barcelona-verdediger Paredes aan. "We hebben nog een lange weg te gaan, maar we hebben in ieder geval een stem gekregen."

Putellas: 'Dit mag nooit meer gebeuren'

De speelsters vinden niet alleen de kus van de inmiddels vertrokken voorzitter Luis Rubiales op de mond van speelster Jennifer Hermoso na de WK-finale onacceptabel. Het duo is ook kritisch op de wijze waarop de bond met de rel is omgesprongen.

"We verlangen al tijden verandering binnen de bond, want vrouwen worden al decennialang gediscrimineerd", zei Putellas. "Op het WK zijn enkele onacceptabele dingen gebeurd. De toespraak van Rubiales bij de bondsvergadering - met als strekking dat hij weigerde te vertrekken - was de druppel."

"We accepteren absoluut niet wat er met Jennifer en met ons gebeurd is", zei de Wereldvoetbalster van het Jaar. "Voor de duidelijkheid: Jenni is hier het slachtoffer. Wij staan allemaal achter haar. Wat zij allemaal heeft doorgemaakt, kan niet door de beugel. Dit mag nooit meer gebeuren."