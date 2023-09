Wijnaldum maakt in spektakelstuk zijn eerste twee goals in Saoedische dienst

Georginio Wijnaldum heeft donderdag zijn eerste doelpunten in Saoedische dienst gemaakt. De 89-voudig Oranje-international hielp zijn club Al Ettifaq met twee goals aan een spectaculaire 4-3-zege.

In de tweede helft maakte de Ghanees Bernard Mensah zijn hattrick compleet namens Al Ta'ee (2-3), waarna Wijnaldum van dichtbij opnieuw scoorde. Het leek bij een gelijkspel te blijven, tot Dembélé in de extra tijd alsnog voor de 4-3 tekende. Bij Al Ta'ee speelde voormalig FC Twente-aanvaller Virgil Misidjan mee.

Het was voor de 32-jarige Wijnaldum zijn tweede wedstrijd in dienst van Al Ettifaq, dat hem begin deze maand voor zo'n 8 miljoen euro overnam van Paris Saint-Germain. Hij had geen toekomst meer in Parijs.