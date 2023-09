AZ beleeft horroravond in Bosnië: nederlaag na 0-3-voorsprong bij rust

AZ is donderdag dramatisch begonnen aan de groepsfase van de Conference League. De ploeg van trainer Pascal Jansen gaf op bezoek bij Zrinjski Mostar een ruime voorsprong uit handen en verloor met 4-3.

Voor rust was er nog geen vuiltje aan de lucht voor AZ. Door goals van Myron van Brederode, Sven Mijnans en Dani de Wit gingen de Alkmaarders met een 0-3-voorsprong aan de thee.

Daarna zakte de ploeg van Jansen als een plumpudding in elkaar. Zrinjski boog in de tweede helft de 0-3 om in een 4-3 overwinning en deelde de gedeeld koploper van de Eredivisie een zelden vertoonde dreun uit.

AZ krijgt over twee weken de kans om zich te herpakken. Dan komt Legia Warschau naar Alkmaar voor de tweede speelronde in de groepsfase van de Conference League. De Polen wonnen donderdag met 3-2 van Aston Villa.

Overtuigende start van AZ

AZ had aanvankelijk weinig te duchten van Zrinjski Mostar, dat in onderste regionen van de Bosnische Premijer Liga vertoeft. Al na enkele minuten zag Jordy Clasie zijn van richting veranderde schot bijna binnenvallen.

Vlak daarna was het alsnog 0-1. Rechtsbuiten Mayckel Lahdo gaf een afgemeten voorzet, die linksbuiten Van Brederode binnentikte. Zrinjski stelde daar weinig tegenover. AZ-keeper Mathew Ryan moest in de eerste helft één keer in actie komen, maar toen was er al buitenspel geconstateerd.

Nog voor rust liep AZ verder uit. Mijnans schoot vanuit de rebound de 0-2 binnen, nadat De Wit de bal tegen de keeper had gekopt. Even later wist de oud-Ajacied alsnog zelf het net te vinden. Hij scoorde vanuit de draai na een assist van spits Vangelis Pavlidis: 0-3.

Invaller Ruben van Bommel druipt af, terwijl de Bosniërs feestvieren. Foto: ANP

Invaller Zrinjski schiet vrije trap binnen

Geen vuiltje aan de lucht dus, toen AZ het veld van Stadion pod Bijelim Brijegom betrad voor de tweede helft. Maar de Alkmaarders hadden nog niet met de ogen geknipperd, of de 1-3 lag achter Ryan. Invaller Zvonimir Kozulj schoot van grote afstand een vrije trap in de hoek.

Daarna ging er van alles mis bij de ploeg van trainer Jansen. Vedran Corluka zag een voorzet pardoes in de kruising wapperen, waarna Aldin Hrvanovic van afstand de 3-3 tegen de touwen schoot. Het pandemonium was compleet toen Kozulj vanuit de rebound zijn tweede van de avond maakte: 4-3.

Zo beleefde AZ een horroravond in Mostar. Voor het eerst verloor een Nederlandse club een Europees duel na met 0-3 voor te hebben gestaan.