Turkije kiest dag na ontslag Kuntz voor Montella als bondscoach

Vincenzo Montella is donderdag aangesteld als bondscoach van het Turkse nationale elftal. De Italiaan is de opvolger van Stefan Kuntz, die een dag eerder ontslagen werd.

De naam van de 49-jarige Montella zong kort na het ontslag van Kuntz al rond in Turkse media. Een dag later is zijn aanstelling officieel bekendgemaakt.

Montella was de afgelopen twee seizoenen coach van Süper Lig-club Adana Demirspor, maar werd deze zomer aan de kant gezet. Patrick Kluivert was zijn opvolger.

Vóór zijn Turkse avontuur werkte Montella bij onder meer AC Milan, Sevilla en Fiorentina. De Italiaan begon zijn trainersloopbaan bij AS Roma, waar hij begin deze eeuw als spits furore maakte. Montella heeft twintig interlands voor Italië achter zijn naam staan.

Het ontslag van Kuntz was opvallend. De Duitser mocht aanblijven nadat hij met zijn ploeg het WK in Qatar had misgelopen. Turkije begon daarna alleszins redelijk aan de EK-kwalificatiereeks, maar na een verloren oefenwedstrijd tegen Japan (4-2) viel het doek alsnog.