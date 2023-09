Messi (36) sluit niet uit dat hij over drie jaar aan zijn zesde WK begint

Lionel Messi sluit niet langer uit dat hij als speler van Argentinië meegaat naar het WK 2026. De 36-jarige aanvaller van Inter Miami CF zegt daarnaast met een slecht gevoel terug te kijken op zijn tweejarige verblijf bij Paris Saint-Germain.

In eerdere interviews hield Messi nadrukkelijk de boot af als hij vragen kreeg over een eventuele WK-deelname. In gesprek met journalist Migue Granado zet hij donderdag de deur op een kiertje.

"Ik wil in goede conditie naar de volgende Copa América gaan in 2024", zegt de zevenvoudig Ballon d'Or-winnaar. "Dan zie ik wel hoe ik ervoor sta. Ik denk nog niet aan het volgende WK. De jaren zullen verstrijken en we moeten dan zien hoe ik me voel. Ik ga het van dag tot dag bekijken."

Als Messi minuten maakt op het WK van 2026, dan wordt hij de eerste speler die aan zes verschillende WK deelneemt. De Argentijn zou dan onder meer zijn record van de meest gespeelde WK-wedstrijden (26) kunnen aanscherpen.

'Ik kreeg bij PSG geen erkenning voor het winnen van het WK'

In december reisde Messi als PSG-speler af naar het WK in Qatar. In het Parc des Princes maakte hij nooit zoveel indruk als hij vrijwel ieder seizoen deed bij FC Barcelona. "De periode in Frankrijk is niet geworden wat ik ervan had verwacht", erkent de linkspoot. "Het is waar dat ik twee moeilijke jaren heb gehad."

"Mijn eerste jaar was om verschillende redenen erg moeilijk. In het tweede jaar voelde ik mij de eerste zes maanden heel goed bij de club, in de stad en met mijn familie."

Na het eind vorig jaar gewonnen WK - in de finale rekende Argentinië met uitgerekend Frankrijk af - veranderde zijn situatie. "Ik was de enige van de 25 spelers in de Argentijnse selectie die bij zijn club geen erkenning kreeg voor het winnen van het WK."

"Aan de andere kant was het achteraf begrijpelijk. Ik keerde terug in het land waarvan we de finale hadden gewonnen. Het was dus 'onze schuld' dat Frankrijk geen wereldkampioen was geworden."