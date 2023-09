Oranje noodgedwongen met derde keeper Jacintha Weimar op doel tegen België

Jacintha Weimar staat vrijdag onder de lat bij Oranje in het Nations League-duel met België. Bondscoach Andries Jonker laat de keeper van Feyenoord debuteren, omdat Daphne van Domselaar en Lize Kop ontbreken.

Van Domselaar en Kop zijn beiden niet fit genoeg om in actie te komen. "Als één en twee niet beschikbaar zijn, ligt het voor mij voor de hand dat drie speelt", zegt Jonker daags voor de Nations League-wedstrijd tegen België. Naast Weimar riep Jonker afgelopen week ook keepers Daniëlle de Jong (FC Twente) en Barbara Lorsheijd (ADO Den Haag) op.

Weimar maakte afgelopen zomer deel uit van de WK-selectie van Jonker, maar heeft nog nooit bij Oranje onder de lat gestaan. "Op het WK hebben ze het alle drie voortreffelijk gedaan. Als derde keeper moet je een beetje geluk hebben dat je een keer aan de beurt komt. Dat heeft Jacintha nu. Ik heb er alle vertrouwen in."

Met de wedstrijd tegen België trapt Nederland de Nations League af. De vorige keer dat Nederland tegen de Red Flames speelde, was de uitzwaaiwedstrijd vlak voor het WK. Toen won de ploeg van Jonker simpel met 5-0, maar van onderschatting is geen sprake.

"We verwachten dat ze ons het vuur aan de schenen leggen. Je moet een land als België uitermate serieus nemen. Als we winnen zijn we al heel blij. Er is geen haar op ons hoofd die eraan denkt met hoeveel we gaan winnen", zegt Jonker.

Stefanie van der Gragt zette na het WK in Australië en Nieuw-Zeeland een punt achter haar voetballoopbaan. Foto: Getty Images

Voor het eerst zonder Van der Gragt

Nederland moet het in de wedstrijd tegen België stellen zonder Stefanie van der Gragt, die na het afgelopen WK afzwaaide als international.

"Ze was een heel aanwezige speelster", zegt Jackie Groenen. "Dat moeten we met z'n allen opvangen. Nu wordt van iedereen gevraagd om het goed neer te zetten, maar ik denk dat dat automatisch wel gebeurt."

Voor de 28-jarige Groenen is de wedstrijd tegen België bijna een thuiswedstrijd. Ze is in Nederland geboren, maar net over de Belgische grens opgegroeid.

"Ze hebben een andere mentaliteit. Wij zijn vaak meer van het mooiere voetbal. De Belgische ploeg heeft nu een mengeling van harde werkers, maar ook een paar spelers die echt goed kunnen voetballen. We zullen gewoon scherp moeten zijn."