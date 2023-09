Engelse speelsters akkoord over bonussen: 'Kunnen ons weer op voetbal richten'

De Engelse voetbalsters en de nationale voetbalbond FA hebben donderdag na lang onderhandelen een akkoord over bonussen bereikt. Bondscoach Sarina Wiegman is blij en opgelucht dat de kwestie achter de rug is.

De onderhandelingen waren vóór het WK van afgelopen zomer al gaande bij Engeland. De speelsters besloten de zaak tijdens het toernooi even terzijde te schuiven om zich vol op het voetbal te kunnen richten. Ze haalden de finale, waarin werd verloren van Spanje.

Onduidelijk is wat het akkoord tussen de speelsters en de FA precies inhoudt. Aanvoerder Millie Bright laat in Engelse media wel weten dat het gaat om "meer dan alleen geld".

Wiegman zegt "erg blij" te zijn. "Nu kan de ploeg zich weer op voetbal focussen. Ik had wel verwacht dat er een akkoord zou komen. De gesprekken waren heel positief. Het ziet er nu echt goed uit."

De Nederlandse coach bereidt zich met Engeland voor op de start van de Nations League. De 'Lionesses' spelen vrijdag tegen Schotland en staan dinsdag tegenover Oranje.