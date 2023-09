Ajax ontslaat veelbesproken directeur Mislintat vanwege gebrek aan steun

Ajax heeft zondag per direct afscheid genomen van Sven Mislintat. Er is binnen de club geen draagvlak meer voor de veelbesproken technisch directeur, die pas enkele maanden in dienst was.

Ajax benadrukt op de dag van de dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord dat het vertrek van Mislintat niets te maken heeft met het interne onderzoek dat onlangs naar hem werd ingesteld. Bij één of meer transfers zou sprake zijn van belangenverstrengeling.

"Verschillende pogingen tot meer steun hebben niets opgeleverd. Dit leidt tot onrust in en rond de club, mede door de tegenvallende resultaten", zegt Jan van Halst, de tijdelijke algemeen directeur van Ajax.

"Sven heeft zich de afgelopen maanden enorm ingezet voor Ajax, waar we dankbaar voor zijn. Het is nu in het belang van Ajax om met gebundelde krachten verder te gaan en de weg omhoog weer te vinden."

Het ontslag van Mislintat is het volgende hoofdstuk in de crisis bij Ajax. De 36-voudig landskampioen had de directie al niet op orde en is het seizoen met een gerenoveerde selectie dramatisch begonnen. Boze fans bestormden zondag na de gestaakte Klassieker de hoofdingang; ze eisten onder meer het vertrek van Mislintat.

Mislintat haalde op eigen houtje spelers naar Ajax

Mislintat werd in april van dit jaar aangesteld bij Ajax als opvolger van Marc Overmars. Er werd de laatste weken veel gezegd en geschreven over zijn werkwijze; de vijftigjarige Duitser haalde twaalf nieuwe spelers naar Ajax en deed dat voornamelijk op eigen houtje.

Het zorgde voor wrijving tussen Mislintat en trainer Maurice Steijn, die recent openlijk liet weten niet achter alle transfers te staan. In de media doken recent verhalen op dat Mislintat binnen Ajax steun zocht om Steijn vanwege de slechte seizoensstart van de club te ontslaan.

Bij het interne onderzoek naar Mislintat werd bekeken of de directeur zelf had geprofiteerd van transfers die hij deze zomer deed. Hij zou één of meer spelers hebben gehaald via een makelaarsbureau dat aandelen in zijn privébedrijf heeft.

In afwachting naar de resultaten van het onderzoek mocht Mislintat zijn werk alleen nog buiten het zicht voortzetten. Het hield onder meer in dat hij zondag niet aanwezig was bij Ajax-Feyenoord. Het is nog niet bekend die Mislintat opvolgt.