Feyenoord kan voor het eerst sinds 1987 twee keer op rij in Amsterdam winnen

Feyenoord kan zondag voor het eerst in tijden twee keer op rij in Amsterdam winnen van Ajax. De Rotterdammers slaagden er op 17 mei 1987 voor het laatst in om voor de tweede opeenvolgende keer drie punten mee te nemen.

Destijds werd met 1-3 gewonnen in het Olympisch Stadion. René Hofman en Mario Been scoorden voor Feyenoord, dat Aron Winter een eigen doelpunt zag maken. Marco van Basten maakte het Ajax-doelpunt.

De overwinning volgde op een 1-2-zege, die op 6 oktober 1985 eveneens in het Olympisch Stadion werd geboekt. Na de 1-0 van Ajacied Gerald Vanenburg draaiden Henk Duut en Jan Sørensen de wedstrijd om namens Feyenoord.

Sinds de winst op Ajax in 1987 zijn de zeges van Feyenoord in Amsterdam op één hand te tellen. De Rotterdammers wonnen alleen nog in 1995 (1-2 in de beker), 2001 (3-4), 2005 (1-2) én op 19 maart van dit jaar.

Tijdens de recentste editie kwam Feyenoord vroeg op voorsprong via Santiago Giménez. Ajax leidde bij rust met 2-1 door goals van Edson Álvarez en Dusan Tadic, waarna Sebastian Szymanski en Lutsharel Geertruida de uiteindelijke landskampioen alsnog de zege bezorgden.

0:37 Afspelen knop Duizenden fans zwepen Feyenoord-spelers op in aanloop naar Klassieker

Blijft Ajax voor de tweede keer onder de zeven punten?

Als Feyenoord erin slaagt om voor de tweede keer op rij te winnen óf gelijkspeelt in Amsterdam, dan kunnen we van een zeldzaam slechte competitiestart van Ajax spreken. De club uit de hoofdstad heeft in dat geval voor de tweede keer in de geschiedenis minder dan zeven punten na de eerste vijf competitieduels.

Tot nu toe beleefde Ajax - alle seizoenen omgerekend naar het driepuntensysteem - alleen in de jaargang 1964/1965 zo'n belabberde start. Destijds werden slechts vier punten gepakt in de eerste vijf wedstrijden.

Momenteel staat de ploeg van trainer Maurice Steijn op vijf punten uit vier duels. Er werd gewonnen van Heracles Almelo (4-1), gelijkgespeeld tegen Excelsior (2-2) en Fortuna Sittard (0-0) en verloren van FC Twente (3-1). Feyenoord staat er met elf punten uit vijf speelrondes florissanter voor.

De 68e editie van Ajax-Feyenoord begint zondag om 14.30 uur. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA wordt geleid door scheidsrechter Serdar Gözübüyük.