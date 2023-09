Ajax-coach Steijn kiest voor Gaaei, Taylor en Forbs in EL-duel met Marseille

Anton Gaaei, Kenneth Taylor en Carlos Forbs Borges staan donderdag bij Ajax in de basis in het Europa League-thuisduel met Olympique Marseille. Daarnaast stelt trainer Maurice Steijn Borna Sosa gewoon op.

Voor Gaaei is het zijn eerste basisplaats sinds hij afgelopen zomer van Viborg FF is overgekomen. In het verloren duel met FC Twente (3-1) van afgelopen zondag viel de Deen na rust al in voor Devyne Rensch. Nu neemt Gaaei definitief de plek rechts achterin bij Ajax over.

Op het middenveld verliest Sivert Mannsverk zijn plek aan Taylor. De Noorse middenvelder kende tegen FC Twente een zeer ongelukkig debuut en werd al in de rust naar de kant gehaald. Voorin neemt Forbs de plek over van Chuba Akpom, die tegen FC Twente ook allesbehalve potten kon breken.

Verrassingen zijn er verder niet in de Ajax-opstelling, waarin onder anderen Benjamin Tahirovic en Brian Brobbey staan. Jay Gorter verdedigt ondanks zijn ongelukkige rol tegen FC Twente het doel van de Amsterdammers.

Ook Sosa speelt. De Kroaat was de afgelopen dagen onderwerp van gesprek, omdat Ajax' directeur voetbalzaken Sven Mislintat hem op de slotdag van de transfermarkt via AKA Global naar Ajax had gehaald. Dat Duitse zaakwaarnemersbureau heeft aandelen in Mislintats bedrijf Matchmetrics GmbH.

Belabberd presterend Ajax snakt naar zege

Ajax is daarop een intern onderzoek gestart. Donderdag werd bekend dat de club onderzoek doet naar meerdere door Mislintat uitgevoerde transfers. Door de onrust buiten het veld ging het de voorbije dagen amper over voetbal bij Ajax, waar de resultaten in de eerste weken van het seizoen ronduit belabberd zijn.

De ploeg won slechts één van de eerste vier competitiewedstrijden. Daarmee beleven de Amsterdammers de slechtste competitiestart in 59 jaar. Zondag wacht de ploeg bovendien de clash met het juist uitstekend draaiende Feyenoord.

Ook bij tegenstander Olympique Marseille is het onrustig. Eerder deze week stapten trainer Marcelino en zijn complete staf op, nadat bestuursleden van de Franse club waren bedreigd door de fanatieke aanhang van de club.