Ajax onderzoekt rol veelbesproken directeur Mislintat bij meer dan één transfer

Ajax laat niet één, maar meerdere transfers van technisch directeur Sven Mislintat onderzoeken. Dat heeft Pier Eringa, de voorzitter van de raad van commissarissen, volgens Het Parool laten weten op de ledenvergadering van de vereniging Ajax.

Tot dusver was alleen bekend dat de transfer van Borna Sosa wordt onderzocht. De verdediger werd via AKA Global naar Ajax gehaald. Dat Duitse zaakwaarnemersbureau heeft aandelen in Mislintats privébedrijf Matchmetrics GmbH.

De Amsterdammers bleken niet op de hoogte van die aandelen, terwijl Ajax als beursgenoteerd bedrijf moet voldoen aan strenge eisen rondom transparantie.

Momenteel is Ajax in gesprek met twee externe bureaus om het onderzoek te starten. "Sven verleent daarbij volledige medewerking. Zo deelt hij alle relevante documenten", liet de club eerder in een reactie aan NU.nl weten.

Mislintat voorlopig weinig zichtbaar

Terwijl het onderzoek loopt, kan Mislintat zijn werk blijven doen. Wel heeft de raad van commissarissen hem verzocht om dat buiten het zicht te doen. Hij is donderdag dus ook niet van de partij als Ajax in de Europa League tegen Olympique Marseille speelt.

Eringa maakte woensdag op de ledenvergadering ook bekend dat is overwogen om Mislintat, die sinds afgelopen zomer verantwoordelijk is voor het transferbeleid, voorlopig te schorsen. Daar is om juridische redenen van afgezien.