Van bedreigingen tot opgestapte coach: ook Ajax-opponent Marseille onder druk

Bij Ajax is het al tijden onrustig, maar bij Europa League-tegenstander Olympique Marseille is dat niet anders. Het is alleszeggend dat interim-coach Jacques Abardonado pas een etmaal voor de wedstrijd in Amsterdam zijn eerste training leidde.

Voor de spelers van Olympique Marseille was het woensdagavond even wennen. Niet trainer Marcelino en zijn technische staf, maar een interim-coach stond voor de groep. De laatste training voor het duel met Ajax werd geleid door oud-speler Abardonado.

Niet veel eerder zat Abardonado nog rustig thuis. "Ik kreeg gisteren laat op de avond een telefoontje", zei hij woensdag op een persmoment. "Het maakt me trots dat ik deze club mag vertegenwoordigen. Ik sta altijd klaar voor de club. Ze hoeven maar te roepen en ik ben er."

"Ik heb zowat alle rollen bij deze club al gehad, alleen deze nog niet", dolde Abardonado. De oud-verdediger maakte bij de Zuid-Franse topclub in 1998 zijn debuut in het betaalde voetbal, hij was er jeugdtrainer en sinds afgelopen zomer was hij assistent van Marcelino.

Ajax in zware Europa League-poule Het duel tussen Ajax en Olympique Marseille in de Johan Cruijff ArenA begint donderdag om 21.00 uur. In de groepsfase van de Europa League neemt de ploeg van trainer Maurice Steijn het later op tegen Brighton & Hove Albion en AEK Athene.

Marcelino vertrok om niet-sportieve redenen

De krankzinnige uren van Abardonado hadden alles te maken met het vertrek van Marcelino, die eerder op woensdag besloot op te stappen. Hij was pas sinds de seizoensstart hoofdtrainer en leidde zeven wedstrijden.

Hoewel Marseille in de voorronde van de Champions League werd uitgeschakeld en in vijf competitieduels slechts negen punten veroverde, had zijn vertrek niets te maken met negatieve resultaten. In een verklaring meldde Marseille dat het om "niet-sportieve redenen" ging.

Zonder dat er meer woorden aan vuil werden gemaakt, was duidelijk dat ze op de onrust bij de club doelden. Eerder op de dag maakte het bestuur bekend dat het wordt bedreigd door de eigen supporters. Zij dreigen met maatregelen als de clubleiding niet vertrekt.

Wat die maatregelen inhouden is onbekend, maar duidelijk is dat de supporters van de club nietsontziend zijn. Zo werd in januari 2021 het trainingscomplex van de club nog bestormd door woedende fans met fakkels.

1:08 Afspelen knop Harde kern bekogelt trainingscomplex Marseille met vuurwerk

'Ook Ajax verkeert in een crisis'

Vanwege de bedreigingen heeft het bestuur van Marseille besloten om niet af te reizen naar Amsterdam, waar de ogen dus plotseling zijn gericht op Abardonado. "Het doet pijn als dit gebeurt bij de club waar we allemaal van houden", zei hij.

"Maar we moeten door. De spelers weten bij wat voor club ze terechtkomen als ze hier tekenen. Ze weten dat dit kan gebeuren", vervolgde Abardonado. "Bovendien hebben we veel van Ajax gezien. Ook zij verkeren in een crisis."

Uit die uitspraak blijkt dat Abardonado zich ondanks zijn korte voorbereidingstijd als hoofdtrainer uitstekend heeft ingelezen. Naast de slechtste seizoensstart in 59 jaar speelt bij Ajax sinds begin deze week de kwestie rond mogelijke belangenverstrengeling van technisch directeur Sven Mislintat.