Bosz kan tijdens afstraffing PSV ook genieten van Arsenal: 'Veerman leert hiervan'

Peter Bosz was woensdag ondanks de kansloze nederlaag van PSV bij de start van de Champions League-groepsfase niet ontstemd. De coach was vooral lovend over het spel van Arsenal en dat van Martin Ødegaard in het bijzonder.

"Het klinkt misschien gek, maar zelfs als verliezend coach kan ik op zo'n avond nog wel een beetje genieten. Van het spel van Arsenal en Martin Ødegaard bijvoorbeeld", zei Bosz na afloop van de 4-0-nederlaag in het Emirates Stadium tegen onder meer ANP.

PSV had totaal geen vat op Ødegaard. De spelmaker stond in de achtste minuut aan de basis van de openingsgoal van Bukayo Saka. In de tweede helft bekroonde de oud-speler van sc Heerenveen en Vitesse zijn goede optreden door zelf het vierde doelpunt binnen te schieten.

"Joey Veerman leert hiervan", zei Bosz over zijn middenvelder, die het Ødegaard niet lastig kon maken. "Ødegaard was in mijn ogen hun beste en opvallendste speler. Hij bepaalde het ritme. Het was zwaar om hem onder controle te krijgen."

Tegen Arsenal had Oranje-international Veerman het eigenlijk de gehele wedstrijd moeilijk, zag Bosz. "Joey is in balbezit als passer van grote waarde. Hij komt niet in zijn kracht tegen een speler die hem op het veld alle kanten mee opneemt."

Bosz sprak na afloop met Timber

Bosz sprak na afloop van het duel even met Jurriën Timber, die in de zomer door Arsenal werd overgenomen van Ajax. De verdediger liep aan het begin van het seizoen een zware blessure op en voetbalt voorlopig niet.

In gesprek met Timber bleek dat Bosz niet de enige bewonderaar van het Arsenal-spel was. "Hij zei ook tegen mij dat Arsenal waanzinnig kan verdedigen in het eigen zestienmetergebied. Dat vond ik het grote verschil vandaag, ons lukte dat niet."

Als liefhebber doet het Bosz goed dat Arsenal na een aantal mindere jaren terug is aan de top. "Coach Mikel Arteta eindigde in zijn eerste seizoen vrij laag. Zij hebben er ook een aantal jaren voor nodig gehad om te spelen op de manier zoals ze nu doen. Elke keer deden ze wat aanpassingen. Nu zijn ze heel dominant."