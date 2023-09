Onana schuldbewust na dure fout bij Bayern-United: 'We verliezen hier door mij'

Manchester United-doelman André Onana toonde zich woensdag schuldbewust na de 4-3-nederlaag bij Bayern München. Vooral zijn fout bij het eerste doelpunt zat hem dwars. "Ik ben degene die het team in de steek laat."

"Het is pijnlijk om op deze manier te verliezen", begon de keeper na het Champions League-duel voor de camera van TNT Sports. "Na mijn fout waren we de controle kwijt. Het is lastig voor ons en voor mij persoonlijk. Ik ben degene die het team in de steek laat."

Bayern en United gingen in de openingsfase gelijk op, tot Leroy Sané in de 28e minuut van afstand uithaalde. De poging van de Bayern-aanvaller was houdbaar, maar Onana liet de bal klungelig door zijn handen glippen.

"Dit is het leven van een keeper", zei de oud-doelman van Ajax. "We begonnen nog goed en gaven bijna niets weg. Bij hun eerste schot ging ik in de fout. Ik zal hiervan moeten leren."

1:02 Afspelen knop Onana gaat in de fout tegen Bayern München

'Ik heb een hoop te bewijzen'

Na het klungelige openingsdoelpunt veranderde Bayern-United in een spektakelstuk, dat met 4-3 werd gewonnen door de thuisploeg. Voor het United van trainer Erik ten Hag betekende het de derde nederlaag op rij.

"Mijn start is niet zoals ik had gehoopt", zei Onana, die deze zomer voor meer dan 50 miljoen euro overkwam van Internazionale. "Ik heb een hoop te bewijzen, maar dit was een van mijn slechtste wedstrijden. Dat is pijnlijk."