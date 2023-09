Ajax stelt Boekhorst in crisistijd aan als nieuwe voorzitter van bestuursraad

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Ajax heeft Ernst Boekhorst benoemd tot nieuwe voorzitter van de bestuursraad. Terwijl de Amsterdamse club zich in een crisis bevindt, werden woensdag op sportcomplex De Toekomst de leden van de nieuwe bestuursraad gekozen.

Boekhorst is teammanager van de Nederlandse hockeyers en hoofd sponsoring bij ABN AMRO. Hij is voor drie jaar gekozen als voorzitter van de bestuursraad. Die vertegenwoordigt de leden van Ajax tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Als grootaandeelhouder heeft de bestuursraad met 73 procent van de aandelen een beslissende stem.

Naast Boekhorst maken John Busink, Marjon Eijlers, Giovanni Fränkel, Sirik Goeman, Pim van Dord en René Zegerius deel uit van de nieuwe bestuursraad. Later voegen zich nog twee mensen bij hen.

De vorige bestuursraad van Ajax maakte in mei bekend de werkzaamheden neer te leggen door een gebrek aan steun. De leden bleven wel tot 1 september aan om lopende zaken af te handelen.

Volgens De Telegraaf was ook rvc-voorzitter Pier Eringa op de ledenvergadering. Daar zou hij hebben aangegeven dat technisch directeur Sven Mislintat niet is geschorst uit angst voor juridische represailles. De positie van Mislintat staat ter discussie omdat hij de aankoop van Borna Sosa via een zakelijke relatie zou hebben gedaan.