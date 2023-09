Bosz en De Jong vonden PSV niet naïef tegen Arsenal: 'Dat is te makkelijk'

Peter Bosz en Luuk de Jong vonden PSV woensdag niet naïef spelen tegen Arsenal in de Champions League. De Eindhovenaren verloren in Londen met 4-0 , maar dat kwam volgens de trainer en de spits vooral door de klasse van de thuisploeg.

Bosz houdt doorgaans van opbouwen van achteruit en altijd de voetballende oplossing zoeken. De trainer vindt niet dat deze filosofie PSV de kop kostte tegen Arsenal, aangezien de Eindhovense ploeg volgens hem anders speelde dan gebruikelijk.

"Wij hebben ons gigantisch aangepast aan de tegenstander", zei Bosz na afloop tegen Ziggo Sport. "Niet alleen met de keuze om Dest linksback te zetten, maar ook met een heleboel andere dingen. We hebben het anders gedaan. Alleen waren zij heel goed."

"We kregen de goals niet alleen uit counters tegen, maar dat kwam ook doordat ze een aantal aardige spelers hebben. Dit is een enorme les voor de jongens. De momenten waarop wij niet snel genoeg omschakelden, werden afgestraft."

De Jong: 'We gaan strijden voor tweede plek'

De Jong wil ook niets weten van een naïeve tactiek. "Dat is een beetje te makkelijk. Wij hebben wel een idee hoe we willen voetballen. Alleen weten zij precies waar ze moeten lopen als wij druk zetten en hoe ze een mannetje vrij moeten krijgen. We hebben bij vlagen geprobeerd te voetballen en dat moeten we meenemen."

De spits vond PSV soms goed spel vertonen. "We hebben alles gegeven en gestreden, maar het was niet genoeg. We kwamen er af en toe goed doorheen. 4-0 is veel, maar het is een heel goede ploeg. We moeten gaan strijden voor de tweede plek, maar dat wisten we al van tevoren."

Groepsgenoten Sevilla en RC Lens speelden woensdag in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán gelijk (1-1). Daardoor staat PSV na één speelronde laatste in groep B. PSV speelt de volgende Champions League-wedstrijd op 3 oktober. Dan komt Sevilla op bezoek in het Philips Stadion.