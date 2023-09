Wieke Kaptein schreef afgelopen zomer geschiedenis door op zeventienjarige leeftijd haar WK-debuut te maken. Inmiddels heeft het toptalent een vierjarig contract getekend bij haar droomclub Chelsea. Toch staat de tukker nog met beide benen op de grond. "Het blijft bijzonder."

Alsof ze het al jaren doet, loopt Kaptein zelfverzekerd over de velden van de KNVB Campus in Zeist. Ze dribbelt er in de trainingspotjes in de aanloop naar de Nations Leagues-duels flink op los en na de training dolt ze wat met Daniëlle van de Donk.

"Het is weer heel fijn en gezellig. Ik heb het heel erg naar mijn zin", zegt Kaptein. Haar verschijning doet anders vermoeden, maar Kaptein vindt het toch nog best spannend bij Oranje. "Het blijft heel bijzonder om hier te mogen zijn. Ik heb nog steeds zenuwen als ik hier het trainingsveld op stap."

Niet zo gek, want Kaptein is als (inmiddels) achttienjarige veruit de jongste in de selectie van bondscoach Andries Jonker. Ze was pas één jaar oud toen recordinternational Sherida Spitse in 2006 haar debuut maakte voor Oranje. En naast Spitse staan deze week ook weer Kapteins grote voorbeelden Van de Donk en Jackie Groenen op het veld in Zeist.

"Ik moet weer even wennen", zegt Kaptein. "Maar dan komt het vast wel weer goed. Ik wil het gewoon zo goed mogelijk doen. Ik wil me laten zien."

Wieke Kaptein maakte afgelopen zomer in de wedstrijd tegen Vietnam haar WK-debuut. Foto: Getty Images

Tijdens WK voor het eerst lang van huis

Het grote publiek leerde Kaptein afgelopen zomer kennen tijdens het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Met haar invalbeurt tegen Vietnam werd ze op zeventienjarige leeftijd de jongste international die namens Nederland in actie kwam op een mondiale eindronde.

De Twentse zag haar droom uitkomen toen ze met de beste speelsters van de wereld op het allerhoogste voetbaltoneel mocht verschijnen. Toen ze het Wilhelmus vanaf de reservebank hoorde, kreeg Kaptein al kippenvel. En haar invalbeurt tegen Vietnam maakte het meisjesboek compleet.

"Het was een hele mooie ervaring", blikt Kaptein glunderend terug. "Het was ook mijn eerste eindtoernooi. Ik heb heel veel geleerd. Voetballend, maar ook door voor het eerst zo lang van huis te zijn, zo'n zeven à acht weken."

Dat was even wennen voor de tiener. Sinds een jaar woont ze 'proef' op zichzelf in een van de huizen van FC Twente, maar ze gaat regelmatig langs bij haar familie, die op tien minuten afstand in Hengelo woont. Tijdens het WK hield ze haar ouders iedere dag op de hoogte van haar avonturen aan de andere kant van de wereld.

"Het was wel lang, maar ik heb er niet heel veel moeite mee gehad. De meiden hebben mij heel goed opgevangen, ik kon er met iedereen wel over praten. Iedereen zit natuurlijk ook in dezelfde situatie."

Cv Wieke Kaptein Geboortedatum: 29 augustus 2005

29 augustus 2005 Geboorteplaats: Hengelo

Hengelo Positie: Middenvelder

Middenvelder Interlands: 3

3 Club: Chelsea (dit seizoen verhuurd aan FC Twente)

Liefde voor Chelsea zat er vroeg in

De carrière van Kaptein kwam dit jaar in een stroomversnelling terecht. In maart werd ze verkozen tot een van de beste negen talenten van de wereld. Een maand later mocht ze voor het eerst haar koffer pakken voor het grote Oranje. Op dat moment hadden de eerste gesprekken met haar "droomclub" Chelsea al plaatsgevonden.

Ondanks interesse van andere clubs koos Kaptein voor de zesvoudig kampioen van Engeland. "Dat heeft wel zes, zeven maanden geduurd. We hebben veel gesprekken gehad en toen ben ik er naartoe geweest. Uiteindelijk voelde het heel goed."

De liefde voor Chelsea zat er al vroeg in. Zodra de Champions League-hymne klonk in Stamford Bridge, zat Kaptein honderden kilometers verderop met haar broers aan de buis gekluisterd. Toen de Engelse competitie de afgelopen jaren steeds groter werd, begon Kaptein ook de vrouwenploeg te volgen.

"Toen zag ik dat Chelsea een hele mooie ontwikkeling had doorgemaakt. Hoe zij willen voetballen, past heel goed bij mij. Met veel positiespel en niet te veel lange ballen. Ik heb het ook met Vic (Victoria Pelova, Arsenal, red.) over de Engelse competitie gehad. Het niveau is natuurlijk veel hoger. Ze heeft me enthousiast gemaakt, al was dat niet zo nodig."

Wieke Kaptein tekende twee weken geleden een contract voor vier jaar bij Chelsea. Foto: Chelsea

'Chelsea wilde dat ik nog een jaar bij Twente zou blijven'

Kaptein moet nog even wachten tot ze daadwerkelijk het shirt van 'The Blues' mag aantrekken en affiches tegen clubs als Arsenal en Manchester United in haar agenda ziet verschijnen. Het komende seizoen wordt ze nog verhuurd aan FC Twente, waarbij ze in 2021 haar eerste profcontract ondertekende.

"Chelsea wilde dat ik nog een jaar bij Twente zou blijven. Daar was ik het eigenlijk gelijk mee eens. Ik ben net achttien geworden en ik moet gewoon nog speelminuten maken. Dat is het belangrijkste. Ik kan me dit jaar nog goed ontwikkelen in de Eredivisie."

Ook niet onbelangrijk voor Kaptein is haar studie Sport en Bewegen. "Als ik volgend jaar die kant opga, moet ik wel een diploma hebben. Dat wil ik sowieso. Dus ik maak nu mijn studie op niveau 3 af en dan ga ik volgend jaar online verder met niveau 4."

Kaptein vindt het dan ook niet erg dat ze nog een jaar moet wachten. "Het is een fijn idee dat ik al weet dat ik naar Chelsea ga volgend jaar. Dan kan ik me er goed op voorbereiden."