Ten Hag lijdt met Manchester United nederlaag in spektakelstuk bij Bayern

Manchester United is de Champions League woensdag begonnen met een nederlaag. De ploeg van coach Erik ten Hag ging in een spektakelstuk met 4-3 onderuit bij Bayern München.

Vier minuten later verdubbelde Bayern, waar Matthijs de Ligt op de bank bleef, de voorsprong via Serge Gnabry. De vleugelaanvaller schoot raak na goed voorbereidend werk van Jamal Musiala.

Kort na rust kwam United terug in de wedstrijd via Rasmus Højlund. De Deense aanvaller schoot uit de draai raak. Het bleef niet lang spannend in München, want vier minuten later zorgde Harry Kane uit een penalty voor de 3-1. De bal ging op de stip na hands van Christian Eriksen.