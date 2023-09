PSV evenaart recordnederlaag tegen Arsenal bij rentree in Champions League

PSV heeft woensdag in de Champions League kansloos verloren tegen Arsenal. De Eindhovenaren gingen in Londen met 4-0 onderuit. Daarmee evenaarde de ploeg van trainer Peter Bosz de grootste nederlaag ooit in het miljoenenbal.

PSV keek in het Emirates Stadium al binnen twintig minuten tegen een 2-0-achterstand door goals van Bukayo Saka en Leandro Trossard. Gabriel Jesus maakte nog voor rust aan alle Eindhovense hoop een einde, waarna Martin Ødegaard in de tweede helft de 4-0 maakte.

Het verlies in Londen betekende een evenaring van de recordnederlaag van PSV in de Champions League. De Eindhovenaren verloren eerder met dezelfde cijfers van Arsenal (2002/2003), Olympique Lyonnais (2005/2006) en FC Barcelona (2018/2019).

PSV kent met de forse nederlaag een slechte rentree op het hoogste Europese podium. De Eindhovenaren waren in het seizoen 2018/2019 voor het laatst actief in het miljoenenbal. Destijds pakte PSV in de groepsfase slechts twee punten.

Bosz was tot de kraker in Londen nog ongeslagen met PSV. De Eindhovenaren wonnen dit seizoen acht van de negen officiële duels. De club greep alleen in de heenwedstrijd van de laatste voorronde van de Champions League tegen Rangers FC (2-2) naast de volle buit.

Groepsgenoten Sevilla en RC Lens moesten in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán genoegen nemen met een punt. Het duel in Spanje eindigde in 1-1, waardoor PSV na de eerste speelronde hekkensluiter is in groep B.

