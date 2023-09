Zes tot negen medewerkers Spaanse bond moeten weg na deal met voetbalsters

Delen via E-mail

Zes tot negen hooggeplaatste functionarissen moeten vertrekken bij de Spaanse voetbalbond vanwege de deal die de Spaanse internationals hebben gesloten om weer voor hun land uit te komen. De speelsters bereikten woensdag een akkoord met de bond.

De speelsters hebben meerdere namen doorgegeven van wie zij vinden dat ze weg moeten, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters . De Spaanse bond was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Hierdoor was de aangekondigde boycot van de baan. Opvallend genoeg had bondscoach Montserrat Tomé de speelsters ondanks de boycot opgeroepen voor het Nations League-duel met Zweden.

Tegen hun zin in meldden de 23 voetbalsters zich bij het bondshotel in Madrid. Daar werden tot diep in de nacht gesprekken gevoerd met Tomé en Victor Francos, de minister van Sport. 21 speelsters hieven de boycot op en de andere twee - volgens Spaanse media Mapi León en Patricia Guijarro - gingen naar huis.