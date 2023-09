Zaakwaarnemer Ajax-aankoop Sosa ontkent dubieuze rol Mislintat bij transfer

Zaakwaarnemer Arthur Beck van Ajax-aankoop Borna Sosa zegt tegen VI dat de Amsterdamse club op de hoogte was van de situatie rond de aandelen van zaakwaarnemersbureau AKA Global in het bedrijf Matchmetrics van Ajax-directeur Sven Mislintat.

De NOS meldde dinsdag dat Mislintat op de slotdag van het transferwindow via het Duitse AKA Global linksback Sosa naar Ajax had gehaald. Dat bureau heeft aandelen in Mislintats privébedrijf Matchmetrics, dat datasystemen voor het scouten van voetballers maakt.

Ajax zei niets te weten van de aandelen van het bureau in Mislintats bedrijf, maar Beck beweert iets anders. "Voor de transferperiode heeft Sven Ajax overal van op de hoogte gebracht en Ajax gaf aan het geen probleem te vinden. We willen volledig eerlijk en transparant werken en hebben niets te verbergen", zegt Beck.

"In Matchmetrics heb ik niets met Sven te maken, omdat hij één van de eigenaren is. Ik heb geïnvesteerd omdat ik gebruik maak van data en daar veel waarde aan hecht", zegt de Duitser, die naar eigen zeggen een normale relatie met Mislintat heeft. "Er wordt gezegd dat we veel deals hebben gedaan, maar dat valt wel mee."

Borna Sosa voor Ajax in actie tegen FC Twente. Foto: Getty Images

'Steijn wilde Sosa hebben, niet Mislintat'

Sosa maakt op de laatste dag van de transfermarkt voor 8 miljoen euro de overstap van VfB Stuttgart naar Ajax. De Kroaat wisselde vlak voor zijn overstap van zaakwaarnemer, naar verluidt op aandringen van Mislintat. Volgens Beck is de late verandering van zaakwaarnemer niet ongebruikelijk in de voetballerij.

"Dat de transfer alleen met mij als zaakwaarnemer kon, is de grootste onzin die ik ooit gehoord heb. Ik ken Borna al heel lang en was één van meerdere agenten die werk gedaan heeft voor hem. Ik mocht namens de speler praten met meerdere clubs, ook Ajax. Een paar weken eerder heb ik hem aangeboden bij Ajax."

Beck gaf toen naar eigen zeggen aan dat er meerdere opties waren en dat Ajax snel moest handelen. "Op de laatste dag van de transferperiode was het de trainer van Ajax (Maurice Steijn, red.) die Borna toch wilde hebben, niet Sven. Daarna zijn we gaan praten en kwam er een deal tot stand."