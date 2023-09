Real op valreep langs Union, Ziyech redt met Galatasaray punt in spektakelstuk

Real Madrid is de Champions League woensdag begonnen met een moeizame zege. De Spaanse topclub won dankzij een goal in blessuretijd van Union Berlin: 1-0. Hakim Ziyech redde met Galatasaray een punt in een spektakelstuk.

Real Madrid kreeg behoorlijk wat kansen in Estadio Santiago Bernabéu, maar Union Berlin hield lange tijd knap stand. In de tweede helft raakte de thuisploeg tweemaal de paal. Eerst trof Rodrygo het aluminium met een halve omhaal en vervolgens kopte Joselu op de paal.

Het duel leek op een gelijkspel af te stevenen, maar in de vierde minuut van de blessuretijd bezorgde Jude Bellingham Real toch nog de drie punten. De Engelsman tikte van dichtbij raak, nadat een afstandsschot van Federico Valverde via de verdediging van Union bij hem terecht was gekomen.

Bij Union Berlin hadden Danilho Doekhi en aanvoerder Sheraldo Becker beiden een basisplaats. Doekhi vormde het centrale verdedigingsduo met de Italiaanse routinier Leonardo Bonucci.

1:18 Afspelen knop Bellingham scoort diep in extra tijd tegen dapper Union

Galatasaray redt punt in spektakelstuk

In Turkije pakte Galatasaray op de valreep een punt tegen FC Kopenhagen: 2-2. Ziyech had een basisplaats bij de thuisploeg en werd halverwege de tweede helft gewisseld.

FC Kopenhagen, met Kevin Diks in de basis, kwam met 0-2 voor dankzij intikkers van Mohamed Elyounoussi en Diogo Gonçalves. Een kwartier voor tijd moesten de Denen met tien man verder na een tweede gele kaart voor Elias Jelert.