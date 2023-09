Dumfries en De Vrij redden punt met Inter, Real en Napoli winnen op de valreep

Internazionale is de Champions League woensdag begonnen met een gelijkspel. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij speelde dankzij een goal in de slotfase met 1-1 gelijk bij Real Sociedad. Real Madrid en Napoli wonnen op de valreep.

In dezelfde groep won Red Bull Salzburg met 0-2 bij Benfica. Roko Simic (penalty) en Oscar Gloukh waren trefzeker namens de Oostenrijkse club, waarvoor Karim Konaté in de openingsfase een strafschop miste. Benfica speelde vanaf de dertiende minuut met tien man door een rode kaart voor António Silva.

Het duel leek op een gelijkspel af te stevenen, maar in de vierde minuut van de blessuretijd bezorgde Jude Bellingham Real toch nog de drie punten. De Engelsman tikte van dichtbij raak, nadat een afstandsschot van Federico Valverde via de verdediging van Union bij hem terecht was gekomen.

In dezelfde poule won Napoli in Portugal met 1-2 bij SC Braga. Twee minuten voor tijd hielp Sikou Niakaté de Italiaanse kampioen met een eigen doelpunt aan de winst. Giovanni Di Lorenzo had op slag van rust met een volley de score geopend voor Napoli, waarna oud-PSV'er Bruma in de slotfase de 1-1 binnenkopte.