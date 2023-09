Keepersprobleem bij Oranje: Van Domselaar en Kop missen duel met België

De Oranjevrouwen moeten het Nations League-duel met België vrijdag met een onervaren keeper beginnen. Eerste keus Daphne van Domselaar en tweede keeper Lize Kop zijn beiden niet fit genoeg om in actie te komen.

Van Domselaar (Aston Villa) en Kop (Leicester City) reizen daarom niet af naar Leuven. Daar spelen de Oranjevrouwen hun openingswedstrijd in de Nations League tegen België.

Het is onbekend waarvan Van Domselaar en Kop last hebben. Zaterdag sluiten ze weer aan bij de selectie. Mogelijk zijn de keepers dinsdag in de tweede Nations League-wedstrijd tegen Engeland weer inzetbaar.

Bondscoach Andries Jonker heeft Daniëlle de Jong (FC Twente) en Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag) opgeroepen als vervangers van Van Domselaar en Kop. Jacintha Weimar behoorde als derde keeper al tot de selectie en lijkt tegen België op een basisplaats te kunnen rekenen.

De uitwedstrijd van Nederland tegen België begint vrijdag om 20.30 uur in Leuven. Volgende week dinsdag is het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman de tegenstander. Dat duel vindt plaats in een uitverkocht Galgenwaard en start om 20.00 uur.

De Nations League-duels met België en Engeland zijn belangrijk in aanloop naar de kwalificatie voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Nederland moet eerste worden in de poule om zicht te houden op plaatsing voor de Spelen.