Wiegman coacht Groot-Brittannië als Olympische Spelen in Parijs worden gehaald

Als Groot-Brittannië volgend jaar op de Olympische Spelen in Parijs een vrouwenploeg afvaardigt, dan is Sarina Wiegman de bondscoach. Dat heeft de Engelse voetbalbond FA woensdag laten weten.

Er zijn twee Europese tickets te vergeven voor de Spelen. Die worden verdeeld in de Nations League, die deze week begint. Het Engeland van bondscoach Wiegman en Schotland hebben afgesproken dat Engeland het recht heeft om zich namens Groot-Brittannië te kwalificeren.

"Ik focus me voor nu vol op de Nations League, maar het zou natuurlijk geweldig zijn als ik volgend jaar coach van Groot-Brittannië ben. Het zou een eer zijn", zegt Wiegman woensdag tegen Sky Sports.

"De Olympische Spelen zijn een heel speciaal evenement en gelden, zeker in het vrouwenvoetbal, als een van de grootste podia. Deelname is ons doel, maar dat kan natuurlijk niet zonder te presteren in de Nations League."

Engeland concurrent van Oranje in Nations League

Engeland is in divisie A van de Nations League ingedeeld in een poule met Nederland. België en Schotland zijn de andere tegenstanders. Alleen de nummer één van de vier groepen gaat door naar de finaleronde.

Een land pakt normaal gesproken een olympisch ticket als het de finale van de Nations League haalt. Dat geldt niet als Frankrijk, dat als gastland van de Spelen al zeker is van olympische deelname, de finale haalt. In dat geval komen de startbewijzen in handen van de nummers twee en drie.

De 53-jarige Wiegman is al jaren een grote naam in het vrouwenvoetbal. Ze leidde Nederland in 2017 naar de Europese titel en reikte twee jaar later tot de WK-finale met Oranje. Vorig jaar werd ze Europees kampioen met Engeland. Dit jaar volgde een verloren WK-finale.