PSV-trainer Bosz schuift in verdediging voor CL-duel met Arsenal, Noa Lang start

Noa Lang staat woensdag in de basis van PSV voor het Champions League-groepsduel met Arsenal. De aanvaller is voldoende hersteld om te starten in Londen. Daarnaast hebben verdedigers Jordan Teze en Olivier Boscagli een basisplaats.

De 24-jarige Lang kampte zaterdag bij de 4-0-winst op NEC met hamstringklachten, maar trainer Peter Bosz gaf meteen aan dat de schade meeviel. Lang vormt een aanvalstrio met Luuk de Jong en Johan Bakayoko. Aanwinst Hirving Lozano, die tegen NEC zijn rentree maakte in het shirt van PSV, zit op de bank.

Ten opzichte van het duel met NEC voert Bosz twee wijzigingen door. André Ramalho maakt centraal achterin plaats voor Boscagli. Sergiño Dest verhuist naar de linkerflank en vervangt daar Patrick van Aanholt. De vrijgekomen plek rechtsachter wordt ingevuld door Teze. Joey Veerman, Jerdy Schouten en Ismael Saibari zijn de middenvelders bij de Eindhovense club.

Bij Arsenal heeft Oleksandr Zinchenko een basisplaats. De linksback speelde in het seizoen 2016/2017 op huurbasis voor PSV. Ook Martin Ødegaard, voormalig speler van sc Heerenveen en Vitesse, heeft een plek in het elftal van manager Mikel Arteta.

Opstelling PSV tegen Arsenal. Foto: NU.nl

PSV en Arsenal beide in vorm

PSV kwalificeerde zich voor de groepsfase van de Champions League door in de voorrondes af te rekenen met Sturm Graz en Rangers FC. De Eindhovenaren waren in het seizoen 2018/2019 voor het laatst actief in het miljoenenbal.

Met zeven zeges in acht officiële duels kent PSV een uitstekende seizoensstart. De Eredivisie-koploper treft een ploeg in vorm, want Arsenal is nog ongeslagen in de Premier League (vier zeges, een gelijkspel). Daarnaast legde de formatie van Arteta ten koste van Manchester City beslag op het Community Shield.