Turkije zet bondscoach Kuntz na twee tegenvallende resultaten aan de kant

Stefan Kuntz is woensdag ontslagen als bondscoach van Turkije. De positie van de zestigjarige Duitser bleek onhoudbaar nadat hij in de laatste twee wedstrijden teleurstellend had gepresteerd met 'Ay Yildizlilar'.

Het functioneren van Kuntz stond al ter discussie na het 1-1-gelijkspel thuis tegen Armenië eerder deze maand in de EK-kwalificatie. Enkele dagen later verloren de Turken een oefenwedstrijd tegen Japan (4-2).

Kuntz had de Turkse nationale ploeg sinds september 2021 onder zijn hoede. Hij slaagde er niet in het land naar het WK in Qatar te loodsen, maar mocht toch aanblijven van de bond.

Op de laatste twee wedstrijden na presteerde Kuntz niet onaardig met Turkije, dat met tien punten uit vijf duels tweede staat in groep D van de EK-kwalificatie. De eerste plek wordt gedeeld met Kroatië, dat tien punten uit vier wedstrijden heeft.

Kroatië en Turkije spelen tijdens de eerstvolgende interlandperiode tegen elkaar. Ze treffen elkaar op 12 oktober in het Kroatische Osijek. Drie dagen later komt Letland op bezoek in Turkije.