Ajax treft ontwricht Marseille: trainer Marcelino stapt daags voor duel op

Olympique Marseille-trainer Marcelino is woensdag al na zeven wedstrijden opgestapt. De 58-jarige Spanjaard vertrekt een dag voor het Europa League-duel met Ajax vanwege aanhoudende chaos bij de club.

Marcelino is zo geschrokken van de situatie, dat hij nu is opgestapt. In de eerste vijf competitieduels onder zijn leiding werden negen punten gepakt. In de voorronde van de Champions League was Panathinaikos te sterk.