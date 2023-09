Ajax-coach Steijn baalt van ophef rond directeur Mislintat: 'Het leidt af'

Ajax-trainer Maurice Steijn baalt van de opschudding rond technisch directeur Sven Mislintat, al wil hij er weinig over kwijt. De Hagenaar wil vooral focussen op het sportieve vlak.

Dinsdagavond kwam via de NOS naar buiten dat Mislintat op de slotdag van de transfermarkt via een zakenrelatie linksback Borna Sosa naar Ajax zou hebben gehaald.

De vijftigjarige directeur zou daarbij zelf hebben geprofiteerd van de overgang van de Kroatisch international, die voor 8 miljoen euro is overgekomen van VfB Stuttgart. Ajax onderzoekt de zaak.

"Het enige wat ik dacht toen ik het gisteren hoorde, is dat het afleidt van waar we sinds de wedstrijd van zondag tegen FC Twente mee bezig zijn", zei Steijn woensdag op zijn persconferentie in de aanloop naar het Europa League-duel met Olympique Marseille.

"Ik heb er geen inhoudelijke mening over. Dat kan ik toch ook niet hebben? Ik heb Sven nog niet gesproken. Daar hebben we nog geen tijd voor gehad. We hebben elkaar net alleen heel even gezien."

Borna Sosa (rechts) stond woensdag gewoon op het trainingsveld van Ajax. Foto: ANP

Steijn sprak wél met Sosa

Wel had Steijn woensdagochtend een gesprek met Sosa. "Ik heb hem gevraagd wat hij had meegekregen. Het belangrijkste voor mij is dat hij klaar is om te spelen en dat wij hem gewoon een prima speler vinden", zei de trainer van Ajax.

"Hij was er ogenschijnlijk rustig onder. Hij is een ervaren prof, al kan ik me voorstellen dat het iets met je doet. Maar hij heeft prima getraind en hij gaat gewoon spelen morgen."

Steijn wil voorkomen dat de zaak-Mislintat vat krijgt op de spelersgroep. "Het is aan mij om samen met de staf en spelers de rust te bewaren en alles te managen. Er zitten morgen bijna 60.000 mensen die een goed Ajax willen zien. Dat is mijn verantwoording."

Ajax-Olympique Marseille begint donderdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. Ook bij de Franse tegenstander is het onrustig in de aanloop naar de start van het Europa League-avontuur. Tijdens de persconferentie van Steijn werd bekend dat trainer Marcelino is opgestapt.