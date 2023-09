Steijn geeft vergissing met Ajax-tactiek toe: 'Op de training zag het er goed uit'

Maurice Steijn erkent dat hij in zijn tactische keuzes een verkeerde inschatting heeft gemaakt. De Ajax-trainer beleeft een uiterst lastige start bij zijn nieuwe club, maar heeft absoluut geen spijt van zijn komst naar Amsterdam.

In aanloop naar de Europa League-wedstrijd tegen Olympique Marseille gaf Steijn woensdag een persconferentie. Daarin moest hij zich verdedigen vanwege de belabberde competitiestart van Ajax. De Amsterdammers gingen zondag met 3-1 onderuit bij FC Twente en staan slechts twaalfde in de Eredivisie.

"Als je die wedstrijd tegen FC Twente terugkijkt, krijg je een beeld", vertelde Steijn. "We hebben in die wedstrijd heel bewust voor twee controlerende middenvelders gekozen, maar misschien waren die twee spelers daar nog niet klaar voor. We hadden ook maar twee dagen om ons voor te bereiden."

Niet alleen bij Ajax is het onrustig, maar ook bij tegenstander Olympique Marseille is het chaos troef. Verscheidene Franse media meldden dinsdag dat trainer Marcelino was opgestapt. Dat is tijdens de persconferentie van Steijn bevestigd.