Rel rond Spaanse voetbalploeg lijkt voorbij na gesprekken tot diep in de nacht

De rel rond de Spaanse voetbalploeg lijkt op zijn eind te lopen. 21 van de 23 speelsters hebben de boycot van het nationale elftal opgeheven. Ze bereikten afgelopen nacht een akkoord met de Spaanse bond.

De Spaanse voetbalploeg kwam dinsdag bijeen in voorbereiding van het Nations League-duel met Zweden. Opvallend genoeg had bondscoach Montserrat Tomé ondanks de boycot speelsters geselecteerd. De voetbalsters eisen veranderingen in de Spaanse voetbalbond.