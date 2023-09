Bestuur Ajax-tegenstander Marseille bedreigd door fans: 'Onwerkbare situatie'

Net als bij Ajax is het bij Olympique Marseille erg onrustig in aanloop naar de Europa League. Het bestuur van de Franse club wordt bedreigd door vertegenwoordigers van de eigen supportersgroepen.

Het bestuur spreekt in een verklaring van een "onwerkbare situatie". Volgens de club vroegen fans het bestuur deze week om op te stappen, anders zouden maatregelen volgen. "De directie kan deze persoonsgerichte bedreigingen niet accepteren", valt te lezen in de verklaring.

Voorzitter Pablo Longoria (foto) en directeuren Javier Ribalta, Stéphane Tessier en Pedro Iriondo hebben volgens Franse media hun taken neergelegd en zijn donderdag waarschijnlijk niet bij het duel met Ajax. Na een "periode van reflectie" nemen zij een besluit over hun toekomst.

Met de onrust rond het bestuur is de chaos bij Olympique Marseille compleet. Volgens L'Équipe en RMC Sport is trainer Marcelino zo geschrokken van de bedreigingen dat hij wil opstappen bij de club. Marcelino is pas sinds afgelopen zomer trainer van Olympique Marseille.

Over een vertrek van het bestuur of Marcelino is door de club nog niets gecommuniceerd. Naar verluidt is clubicoon Jean-Pierre Papin de beoogde vervanger van Marcelino in het duel met Ajax. De oud-spits en winnaar van de Gouden Bal in 1991 is momenteel adviseur van Marseille.

Ook onrustig bij Ajax

Bij Ajax is het ook allesbehalve rustig. Na een rumoerige transferzomer kwam dinsdag naar buiten dat technisch directeur Sven Mislintat een speler via een zakenrelatie zou hebben gekocht. Dat is in strijd met de regels bij het beursgenoteerde Ajax.

"Ajax is dit uiteraard nader aan het bekijken en wordt daarbij geassisteerd door externe adviseurs. Sven verleent daarbij volledige medewerking. Zo deelt hij alle relevante documenten", liet de club desgevraagd weten.

Ook op sportief vlak loopt het niet bij de 36-voudig landskampioen. De club beleeft de slechtste seizoensstart in 59 jaar en heeft al drie wedstrijden op rij niet gewonnen. Het duel met Marseille begint donderdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.