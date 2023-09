Scorende Lazio-keeper keek goal af bij Immobile: 'Zie hem dit elke dag doen'

Ivan Provedel was dé man van de eerste Champions League-avond. De Lazio-keeper kopte zijn ploeg in de absolute slotseconden naast Atlético Madrid (1-1). Het was niet de eerste keer dat hij dat kunstje flikte.

"Deze avond zal ik nooit meer vergeten", jubelde Provedel dinsdag vlak na de wedstrijd. "Het moet allemaal nog een beetje bezinken. Ik ben vooral blij dat we een gelijkspel eruit hebben gesleept, want we verdienden het niet om te verliezen."

Het is een bekend beeld in de slotfase van een spannende wedstrijd: lange keepers die als stormram mee naar voren gaan in de jacht op een cruciale goal. Meestal staan ze wat verloren in het strafschopgebied om zich heen te kijken en lopen ze hooguit hun ploeggenoten in de weg.

Niet Provedel. De 29-jarige doelman stormde als een zelfverzekerde aanvaller richting de tweede paal om de indraaiende voorzet van Luis Alberto tegen de touwen te koppen. Zo werd hij na Hans-Jörg Butt (drie goals), Sinan Bolat en Vincent Enyeama de vierde scorende keeper in de geschiedenis van de Champions League.

"Ik zie onze spits Ciro Immobile dagelijks deze loopbeweging maken", omschreef Provedel zijn doelpunt. "Bovendien weet ik dat Luis Alberto de bal altijd richting de tweede paal schiet. Daarom rende ik daarheen."

2:22 Afspelen knop Lazio-keeper kopt in slotseconden raak tegen Atlético Madrid: 1-1

Provedel wist het net al eens te vinden

Opvallend genoeg was het niet de eerste keer dat Provedel dit meemaakte. De Italiaanse sluitpost scoorde drie jaar geleden al eens in dienst van Juve Stabia in het Serie B-duel met Ascoli. Ook toen knikte hij vanuit een indraaiende voorzet de gelijkmaker binnen.

Provedel kan niet kiezen tussen beide goals. "Er is geen rangorde voor die twee doelpunten, dus ik heb geen voorkeur. Ze zijn allebei heel belangrijk voor me. Het waren andere situaties."