Celtic-fans kunnen volgens coach Rodgers trots zijn op duel met Feyenoord

Celtic-coach Brendan Rodgers heeft ondanks het verlies een positief gevoel overgehouden aan het bezoek bij Feyenoord. De Noord-Ier denkt dat de supporters van Celtic met trots kunnen terugkijken op het duel in De Kuip.

"Het gaat om de manier waarop je verliest", zei Rodgers na de 2-0-nederlaag in De Kuip. "Ik denk dat de fans met trots kunnen terugkijken, omdat we goed tegenstand hebben geboden."

Celtic hield Feyenoord tot vlak voor rust op 0-0, tot Calvin Stengs uit een vrije trap scoorde. Vooral van die goal baalde Rodgers. Volgens de trainer hadden zijn spelers de muur niet goed neergezet. "Daar hebben we afspraken over. Die hebben ze in het veld veranderd, maar dan moet je dat wel goed doen."

Andere bepalende momenten in De Kuip waren de rode kaarten voor Celtic-jongelingen Gustaf Lagerbielke (twee keer geel) en Odin Thiago Holm halverwege de tweede helft. "Dat was onnodig", zei Rodgers. "Daarin zie je ook het gebrek aan ervaring terug."

'Hebben laten zien dat we competitief kunnen zijn'

Tegen negen man bepaalde Alireza Jahanbakhsh de eindstand namens Feyenoord nog op 2-0. Toch was Rodgers niet ontevreden. "We zijn voor de wedstrijd weggezet als een team dat niet van dit niveau is, maar we hebben tegen een goed team laten zien dat we competitief kunnen zijn."

"Er waren vanavond momenten dat we het vertrouwen hadden om ons eigen spel te spelen in een geweldige sfeer. Daar is moed voor nodig. Ik baal voor de spelers, omdat ze zo veel hebben gegeven. Maar het belangrijkste is dat ze nooit hebben opgegeven."

Over twee weken gaat de Champions League voor Celtic verder met een thuiswedstrijd tegen Lazio. Atlético Madrid is de derde tegenstander in de groep. De Spaanse topclub neemt het op 4 oktober in eigen huis op tegen Feyenoord.