Van Bommel benadrukt 'fantastisch begin' van Antwerp ondanks deceptie bij Barça

Mark van Bommel moest dinsdagavond niets weten van negativiteit na de forse nederlaag van Royal Antwerp op bezoek bij FC Barcelona (5-0). De trainer was juist tevreden over de Champions League-debutant.

Van Bommel had zich zijn eerste Champions League-duel met Antwerp ongetwijfeld anders voorgesteld, maar oogde na afloop allesbehalve verslagen in Barcelona. "Het enige negatieve van vandaag? Dat was de eindstand", reageerde de oud-middenvelder.

Vooral over de beginfase was de 46-jarige Van Bommel te spreken. "Ik vond dat we de eerste tien minuten fantastisch gespeeld hebben. Zeker aan de bal hebben we lef getoond."

Na die tien goede minuten ging het razendsnel in het Olympisch Stadion Lluís Companys, waar vanwege de verbouwing van Camp Nou wordt gespeeld. Via goals van João Félix, Robert Lewandowski en Jelle Bataille (eigen doelpunt) stond het na 22 minuten al 3-0.

Desondanks bleef Van Bommel positief. "We bleven voetballen en lieten zien dat we zeer vaardig zijn als we de bal hebben. Omdat we hier ons eigen spel bleven spelen, kunnen we de volgende stap in onze ontwikkeling zetten. Juist daarom ben ik niet teleurgesteld of ontgoocheld."

1:20 Afspelen knop Frenkie de Jong aan de basis van 2-0 Barcelona tegen Antwerp

'Dit moet een stimulans zijn'

Door goals van Gavi en nogmaals Félix liep FC Barcelona na rust uit naar 5-0. Spits Vincent Janssen kwam nauwelijks in het stuk voor en werd na een uur gewisseld. Datzelfde gold voor Jurgen Ekkelenkamp. Owen Wijndal speelde wel de hele wedstrijd en Gyrano Kerk was invaller.

Ondanks zijn optimisme kon Van Bommel begrijpen dat zijn spelers wél teleurgesteld waren. "Dat is logisch, maar het zal niet lang duren", reageerde hij. "Dit mag en zal mentaal geen gevolgen hebben in ons team. Integendeel."