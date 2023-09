Slot na CL-zege Feyenoord: 'Niet gebruikelijk dat deze club dit soort duels wint'

Feyenoord begon het Champions League-seizoen dinsdag tegen een negental van Celtic (2-0-zege) op de gehoopte manier. Trainer Arne Slot beseft hoe bijzonder de zege eigenlijk is.

Toen het dinsdagavond op de persconferentie na het duel met Celtic ging over of Feyenoord in De Kuip tegen negen Schotse spelers een grotere uitslag had moeten neerzetten, kon Slot een een grijns niet onderdrukken.

"Ik zei net nog tegen Gio (Giovanni van Bronckhorst, die aanwezig was als analist, red.): 'Volgens mij is het niet zo gebruikelijk dat deze club Champions League-wedstrijden wint.' Als we nu ook al kritisch worden dat de uitslag hoger had moeten zijn, zijn we echt op de goede weg", zei Slot lachend.

Van Bronckhorst was de trainer van Feyenoord toen de stadionclub voor het laatst in het miljoenenbal actief was. Een succes werd die campagne - in het seizoen 2017/2018 - niet bepaald. De eerste vijf duels in een groep met Manchester City, Shakhtar Donetsk en Napoli werden verloren.

Feyenoord won alleen het laatste groepsduel thuis met 2-1 van Napoli, dat toen al nergens meer om speelde. Het puntenaantal van drie uit dat jaar heeft Feyenoord dit seizoen al na één duel geëvenaard. Al ging het dinsdagavond allemaal niet zo soepel.

'Weinig weggeven is waar het in de CL om draait'

Slot zag dat Feyenoord het tegen Celtic moeilijk had voor rust, wat hij deels wijdt aan spanning bij zijn spelers. Veel van hen speelden voor het eerst in de Champions League. Slot stond bovendien zelf voor het eerst langs de lijn in het hoogste Europese toernooi.

"Het voelde niet heel anders dan andere Europese wedstrijden. De sfeer was geweldig, maar dat was ook zo tegen Olympique Marseille en AS Roma de afgelopen jaren. Ik merkte wel dat mijn spelers onrustiger waren dan in die duels. Dat had misschien met nervositeit te maken", zei Slot.

Na rust vond Slot dat Feyenoord - mede dankzij de 1-0-voorsprong - beter ging spelen. "In de rust hebben we aangegeven dat er meer ruimte lag dan de spelers zelf dachten. Ze hebben dat zonder angst opgepakt en zijn met persoonlijkheid gaan voetballen."

Feyenoord creëerde na de pauze zodoende meer kansen, mede dankzij twee rode kaarten voor Celtic-spelers. Alireza Jahanbakhsh maakte de 2-0, waar het dus bij bleef. Feyenoord zag daarnaast twee doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel en miste een strafschop.

"We hadden er meer kunnen maken", zei Slot. "Maar verdedigend hebben we het goed gedaan. We speelden degelijk en hebben weinig weggegeven. En daar gaat het in de Champions League vooral om."

Primeur voor Feyenoord met zege in openingsduel

Dankzij het gelijke spel tussen Lazio en Atlético Madrid - opvallend genoeg tot stand gekomen door een gelijkmaker van de doelman van de Italiaanse club - voert Feyenoord groep E zelfs aan. Of het resultaat van de andere twee tegenstanders gunstig of Slot liever één van de twee had zien winnen, kon hij niet zeggen.

"Vorig jaar heeft aangetoond dat er weinig over te zeggen is. Toen werden we in de Europa League groepswinnaar met acht punten, terwijl we twintig minuten voor tijd in de laatste wedstrijd nog vierde stonden. Je moet zelf gewoon je wedstrijden winnen."

Dat dat dinsdagavond lukte, was een primeur voor Feyenoord. De club won bij de eerdere vijf deelnames aan de Champions League nooit zijn openingswedstrijd. Slot leek aan het feitje niet al te veel waarde aan te hechten.

"Want Gio begon met Feyenoord bijvoorbeeld thuis tegen Manchester City. Die ploeg schat ik toch wat hoger in dan Celtic. Maar het is mooi dat we zo gestart zijn."