Slot vond Feyenoord voor rust niet zichzelf: 'Misschien waren het de zenuwen'

Arne Slot vindt dat Feyenoord de 2-0-overwinning op Celtic in de Champions League te danken heeft aan de moedige manier waarop na rust werd gespeeld. De trainer vond zijn ploeg in de eerste helft niet zichzelf.

"Of ik opgelucht ben? Zeker. Celtic is een ploeg die agressief druk zet en daar moesten we in de eerste helft aan wennen. Óf het waren de zenuwen van de Champions League. We waren in de opbouw niet zo goed als normaal", zei Slot voor de camera van RTL 7.

"En als het wél goed was, was het vervolg onrustig. De spelers deden niet exact wat ik wilde. Maar het positieve van vandaag is dat we na zo'n eerste helft niet bang waren om hetzelfde te blijven uitvoeren in de tweede helft."

Volgens Slot was dat de sleutel tot succes in De Kuip. "Toen ontstonden de ruimtes vanzelf. Je kunt zeggen dat we geïnvesteerd hebben om uiteindelijk onze eigen ruimtes te creëren."

2:51 Afspelen knop Samenvatting: Feyenoord wint in kolkende Kuip van negental Celtic (2-0)

'PEC Zwolle gaf het tegen tien man ook weg'

Hoewel Feyenoord met 1-0 leidde op het moment dat Celtic twee keer rood kreeg, was Slot er nog niet helemaal gerust op. Hij haalde daarbij een voorbeeld van afgelopen weekend aan.

"Ik ben altijd geïnteresseerd in PEC Zwolle (waar hij een clubicoon is, red.), en dat liet tien spelers van Go Ahead Eagles zondag ook terugkomen tot 1-1", zei de Feyenoord-trainer. "Of ik uiteindelijk heb genoten? Niet van de eerste helft. En gezien het onderling resultaat kun je je afvragen of je tevreden moet zijn met 2-0."

De volgende Champions League-wedstrijd van Feyenoord is over twee weken, wanneer de Rotterdammers op bezoek gaan bij Atlético Madrid. Lazio is de derde tegenstander in de groep.