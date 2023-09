Stengs na belangrijke goal voor Feyenoord: 'Ben sterker dan in mijn AZ-tijd'

Met zijn rake vrije trap brak Calvin Stengs dinsdagavond de Champions League-wedstrijd van Feyenoord tegen Celtic ( 2-0-zege ) open. De 24-jarige middenvelder trok met zijn glansrol zijn bloedvorm van de laatste weken door.

"Het voelt als een jongensdroom als je in de Champions League mag spelen. Als je dan ook nog een doelpunt mag maken terwijl je familie in het stadion zit, komt er allerlei adrenaline en blijdschap naar boven", vertelde een glunderende Stengs op de persconferentie na afloop van het duel mel Celtic.

Met zijn rake vrije trap brak de zevenvoudig international de wedstrijd namens Feyenoord open. Stengs vuurde vanaf dik twintig meter, waardoor zijn schot in eerste instantie houdbaar leek voor Celtic-doelman Joe Hart. "Maar we hadden een muurtje naast hun muur gebouwd, zodat de keeper de bal minder goed zou zien", zei Stengs.

"En er zat een lekkere stuit aan de bal, die het de doelman ook lastig maakte. Of dat bewust was? Nee, dat was wel een beetje gelukkig. Maar we wisten wel dat dit veld glad was en zoiets zou kunnen gebeuren", zei een vrijwel constant grijnzende Stengs.

Feyenoord had het tot de openingstreffer lastig met de Schotse landskampioen. "We waren een beetje nerveus. Voor veel jongens was het hun eerste Champions League-duel, misschien had het daarmee te maken. We moesten meer ballen tonen. Toen we dat na rust deden, zag je ook dat we ze weg konden spelen."

2:51 Afspelen knop Samenvatting: Feyenoord in kolkende Kuip langs negental Celtic (2-0)

'Ben sterker dan in mijn AZ-tijd'

Daarin speelde Stengs, die dus debuteerde in het miljoenenbal, als balvaste spelmaker een belangrijke rol. Met een slimme vrije trap op Lutsharel Geertruida leek de middenvelder zelf nog een assist op zijn naam te krijgen, maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Alireza Jahanbakhsh maakte later tegen negen Celtic-spelers alsnog de 2-0.

Stengs zit zichtbaar goed in zijn vel, nadat hij in de zomer nog met een conditionele achterstand in Rotterdam arriveerde. In de laatste vier duels van Feyenoord was de spelmaker uit Nieuw-Vennep goed voor twee doelpunten en vier assists.

Met zijn goede spel doet Stengs weer denken aan de speler die hij in zijn beste periode in het shirt van AZ was. Hij verdiende daarmee uiteindelijk een transfer naar OGC Nice. "Ik denk zeker dat ik weer op dat niveau zit. Ik vind mezelf sowieso fysiek sterker dan de speler die ik toen was. Qua body ben ik gegroeid."