Van Bommel en Antwerp beleven pijnlijke Champions League-start in Barcelona

Mark van Bommel heeft weinig plezier beleefd aan de start van het Champions League-seizoen met Royal Antwerp. De ploeg van de Nederlandse trainer was kansloos bij FC Barcelona: 5-0. In dezelfde poule eindigde Shakhtar Donetsk-FC Porto in 1-3.

Na ruim twintig minuten was het bij Barcelona-Antwerp al 3-0. Na de openingsgoal van João Félix maakte Robert Lewandowski er 2-0 van. Een eigen doelpunt van Jelle Bataille maakte de situatie voor de Belgen nog pijnlijker. Na rust scoorden Gavi en opnieuw Félix.

Frenkie de Jong had met een fraaie steekpass een aandeel in de bijzondere treffer van Lewandowski. De topspits mag zich na Cristiano Ronaldo en Lionel Messi de derde speler met minstens honderd goals in Europese competities noemen.

Van Bommel leidde Antwerp vorig seizoen naar de eerste landstitel sinds 1957. 'The Great Old' is er voor het eerst sinds dat jaar bij in de Champions League/Europacup I.

De Jong werd vroeg in de tweede helft gewisseld bij Barcelona. Datzelfde gold bij Antwerp voor Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen. Ajax-huurling Owen Wijndal maakte de wedstrijd wél vol. Gyrano Kerk viel in.

1:20 Afspelen knop Frenkie de Jong aan de basis van 2-0 Barcelona tegen Antwerp

FC Porto maatje te groot voor Shakhtar

Bij de andere wedstrijd in de poule maakte FC Porto al voor rust het verschil in de uitwedstrijd tegen Shakhtar. Na de 0-1 van Galeno deed Kevin Kelsy iets terug, waarna de Portugezen via weer Galeno en Mehdi Taremi afstand namen: 1-3. De tweede helft was doelpuntloos.