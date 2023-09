Ten Hag staat voor zware klus tegen Bayern: 'Mogen geen seconde verslappen'

Voor Manchester United-coach Erik ten Hag wordt de Champions League-wedstrijd van woensdag tegen Bayern München een weerzien met oude bekenden. De Nederlander staat wel voor een zware klus.

"Bayern heeft geweldige spelers", zei Ten Hag dinsdag op een persconferentie. "Je mag tegen hen geen seconde verslappen. Maar soms laten ze ook gaten vallen. We kijken enorm uit naar de wedstrijd. Het zal een uitdaging worden."

De 53-jarige Ten Hag keert woensdag terug op bekend terrein, want tussen 2013 en 2015 had hij het tweede elftal van Bayern onder zijn hoede. "Dat waren geweldige jaren", vertelde hij. "Ik hield van de mentaliteit daar. Het eerste jaar werden we kampioen, het tweede seizoen hadden we pech dat we niet promoveerden. Een leerzame ervaring."

Met Manchester United is Ten Hag matig begonnen aan het Premier League-seizoen. In de eerste vijf wedstrijden pakten 'The Red Devils' slechts zes punten. Na de 1-3-nederlaag tegen Brighton & Hove Albion werd de Nederlander zelfs uitgefloten door supporters.

5:05 Afspelen knop Samenvatting: Manchester United-Brighton (1-3)

'We moeten voor consistentie zorgen'

Desondanks maakt Ten Hag zich geen zorgen over zijn positie. "Dit heb ik vaker meegemaakt en daar ben ik steeds weer uit gekomen. Je moet ermee dealen. We zitten in een proces. Een deel van de wedstrijden hebben we heel goed gespeeld, maar vaak ook onder ons niveau. We moeten voor consistentie zorgen."

Manchester United moet het tegen Bayern zonder de geblesseerden Luke Shaw, Raphaël Varane, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka en Mason Mount stellen. Jadon Sancho ontbreekt vanwege disciplinaire redenen en ook Antony is er niet bij. De Braziliaan komt voorlopig niet in actie na beschuldigingen van zijn ex-vriendin Gabriela Cavallin.