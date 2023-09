Xavi Simons en Leipzig openen CL met zege, Reijnders speelt gelijk met Milan

Xavi Simons en RB Leipzig zijn de Champions League dinsdag begonnen met een zege. De Duitsers wonnen met 1-3 bij BSC Young Boys. Tijjani Reijnders speelde met AC Milan gelijk tegen Newcastle United: 0-0.

RB Leipzig kwam in Zwitserland al na drie minuten op voorsprong via Mohamed Simakan. De Fransman kopte fraai raak uit een hoekschop. Een half uur later zorgde Meschack Elia met een prachtig puntertje in de rechterhoek voor de gelijkmaker.

Vroeg in de tweede helft ging Simons in het zestienmetergebied over het been van Young Boys-keeper Anthony Racioppi. Maar na tussenkomst van de VAR kreeg Leipzig geen penalty, tot onvrede van Simons.

Een kwartier voor tijd kwam Leipzig alsnog op voorsprong via Xaver Schlager. De Oostenrijker vond het doel met een laag schot van zo'n 25 meter. In de blessuretijd zorgde Benjamin Sesko met een gekruld schot voor de beslissing.

Later op de avond staat in groep G Manchester City-Rode Ster op het programma. De aftrap in het Etihad Stadium wordt om 21.00 uur verricht.

Xavi Simons gaat neer, maar krijgt geen penalty tegen Young Boys

Invaller Reijnders speelt gelijk met AC Milan

In San Siro had AC Milan het lastig met Newcastle United. Olivier Giroud kreeg in de eerste helft een aantal kansen op de openingstreffer voor de Italianen, maar de Franse spits had zijn vizier niet op scherp staan.

Reijnders begon op de bank bij AC Milan, maar kwam na een uur spelen in het veld. De Nederlandse verdediger stichtte meteen gevaar, maar zijn schot belandde in de handen van Newcastle-doelman Nick Pope. Bij Newcastle speelde Sven Botman de hele wedstrijd mee.