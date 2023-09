PSG verslaat Dortmund in topper, Manchester City draait achterstand om

Paris Saint-Germain heeft de topper tegen Borussia Dortmund in de Champions League dinsdag gewonnen. De Fransen waren in Parijs met 2-0 te sterk voor de Duitsers. Manchester City draaide een achterstand om tegen Rode Ster.

Kylian Mbappé opende kort na rust de score voor Paris Saint-Germain tegen Dortmund. De Fransman benutte een penalty nadat Niklas Süle hands had gemaakt in het zestienmetergebied. Eerder in de wedstrijd had Vitinha al de paal geraakt namens PSG.

Tien minuten na de openingstreffer verdubbelde Achraf Hakimi de voorsprong. De Marokkaan wurmde zich na een combinatie met Vitinha door de verdediging van Dortmund en tikte binnen.

Donyell Malen had een basisplaats bij Dortmund en kreeg na een kwartier de eerste grote kans van de wedstrijd, maar hij stuitte op Gianluigi Donnarumma. De Oranje-international werd na een uur spelen gewisseld.

Eerder op de avond had AC Milan het in San Siro lastig met Newcastle United: 0-0. Olivier Giroud kreeg in de eerste helft een aantal kansen op de openingstreffer voor de Italianen, maar de Franse spits had zijn vizier niet op scherp staan.

Reijnders begon op de bank bij AC Milan, maar kwam na een uur spelen in het veld. De Nederlandse verdediger stichtte meteen gevaar, maar zijn schot belandde in de handen van Newcastle-doelman Nick Pope. Bij Newcastle speelde Sven Botman de hele wedstrijd mee.

Manchester City draait achterstand om

Manchester City draaide in de eerste groepswedstrijd een achterstand om tegen Rode Ster. De Engelse kampioen versloeg de Serviërs met 3-1.

Osman Bukari bracht Rode Ster vlak voor rust verrassend op voorsprong. Vroeg in de tweede helft zorgde Julian Álvarez na een fraaie actie voor de gelijkmaker. Een kwartier later maakte de Argentijn uit een vrije trap ook de 2-1, al ging Rode Ster-doelman Omri Glazer daarbij in de fout. Rodri zorgde ruim een kwartier voor tijd voor de beslissing.

Nathan Aké speelde de hele wedstrijd mee bij Manchester City. De Oranje-international was in de eerste helft dicht bij de openingstreffer, maar zijn schot werd op schitterende wijze gekeerd door Glazer.

Eerder op de avond won Xavi Simons met RB Leipzig bij BSC Young Boys: 1-3. De Duitsers kwamen in Zwitserland al na drie minuten op voorsprong via Mohamed Simakan. De Fransman kopte fraai raak uit een hoekschop. Een half uur later zorgde Meschack Elia met een prachtig puntertje in de rechterhoek voor de gelijkmaker.