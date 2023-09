Feyenoord begint Champions League-avontuur met zege op negental Celtic

Feyenoord is zijn jacht op Champions League-overwintering dinsdagavond goed begonnen. In De Kuip was de ploeg van trainer Arne Slot met 2-0 te sterk voor Celtic, dat de wedstrijd met slechts negen spelers afsloot.

Calvin Stengs maakte in de blessuretijd van de eerste helft uit een vrije trap vanaf een meter of 25 de bevrijdende openingsgoal, nadat Feyenoord in een sfeervolle Kuip voor rust behoorlijk had geworsteld met Celtic. Het was het slotstuk van een levendige, maar niet al te beste eerste helft.

Na rust ontbrandde het duel. Celtic moest na 64 minuten met tien man verder na een overtreding van Gustaf Lagerbielke op Igor Paixão, die de toegekende strafschop miste. Een aantal minuten later waren er nog maar negen Schotse spelers over na een spijkerharde tackle van Odin Thiago Holm op Mats Wieffer.

Nadat Feyenoord eerst nog een treffer van Lutsharel Geertruida afgekeurd zag worden wegens buitenspel, zette Alireza Jahanbakhsh de ploeg van trainer Arne Slot na 76 minuten alsnog op 2-0. Die voorsprong gaf de regerend landskampioen niet meer uit handen. Een smet op de zege was het geblesseerd uitvallen van Luka Ivanusec.

Feyenoord voert na de eerste speelronde groep E aan. Lazio en Atlético Madrid speelden in hun onderlinge groepsduel in Rome met 1-1 gelijk. Lazio-keeper Ivan Provedel tekende daar in de slotseconden voor de gelijkmaker. Het volgende Champions League-duel van Feyenoord is 4 oktober op bezoek bij Atlético. Zondag wacht De Klassieker tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA.

Feyenoord worstelt voor rust met Celtic

Voorafgaand aan Feyenoords eerste Champions League-wedstrijd sinds het seizoen 2017/2018 was de voornaamste vraag wie bij de Rotterdammers de spitspositie zou bekleden. Giménez ontbrak door zijn vorig seizoen tegen AS Roma opgelopen schorsing en Ayase Ueda kwam geblesseerd terug van de interlandperiode met Japan.

Het antwoord: Yankuba Minteh, die zaterdag tegen sc Heerenveen (6-1) ook al even in de punt speelde. Verrassingen waren er verder niet bij Feyenoord, dat in een sfeervolle Kuip - dankzij zowel de Rotterdamse supporters als de passievolle Schotse fans - een lastige eerste helft kende.

De in de Champions League onervaren Rotterdamse spelers oogden met name in de openingsfase onwennig. Het aanvalsspel liep stroperig en kansen kreeg de ploeg van Slot lange tijd amper, ondanks de bedrijvigheid van Minteh.

Celtic was wél dicht bij een treffer: Daizen Maeda stuitte na een sprint vanaf eigen helft op Feyenoord-goalie Timon Wellenreuther. Daarmee zat de wedstrijd stevig in het slot. Het was wachten op een bevlieging, die er via Stengs vlak voor rust kwam.

Een poging uit een vrije trap vanaf 25 meter leek wat ambitieus, maar mede doordat Dávid Hancko doelman Hart het zicht belemmerde, had de Engelsman geen antwoord: 1-0.

2:08 Afspelen knop Feyenoord mist penalty en ziet tegenstander rood krijgen

Celtic krijgt twee keer rood in vier minuten

Feyenoord kon daardoor na rust vrijer voetballen, maar hield het lastig met Celtic. Tot de 64e minuut aanbrak. Paixao kreeg een arm van Lagerbielke in zijn nek en verdiende een strafschop. De Zweed kreeg zijn tweede gele kaart en dus rood. Paixão verzuimde de genadeklap te geven: Hart pakte zijn strafschop.

Het numerieke voordeel werd voor Feyenoord nog groter toen Thiago Holm vier minuten later direct rood kreeg voor een spijkerharde tackle op Wieffer. Feyenoord kon zo met twee man meer op zoek naar een volgende treffer. Die kwam er via Geertruida, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Het rake schot van Jahanbakhsh telde een aantal minuten later wél, waardoor Feyenoord de zege in de 76e minuut definitief in de tas had. Een flinke smet was wel de blessure van spelmaker Ivanusec, die in zijn eerste duels voor Feyenoord een goede indruk had gemaakt. Hij moest het veld op een brancard verlaten.

Dankzij de overwinning begint Feyenoord het Champions League-seizoen met een piekstart. De Rotterdammers hebben nu al evenveel punten verzameld als in het laatste seizoen dat de club in het miljoenenbal speelde.