PSV-coach Bosz weet na laatste training of Lang inzetbaar is tegen Arsenal

Het is nog onzeker of Noa Lang woensdag voor PSV in actie kan komen in de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal. Trainer Peter Bosz weet pas na de laatste training voor dat duel of de aanvaller inzetbaar is.

"Ik heb geen idee of hij morgen kan spelen", zei Bosz dinsdag op een persconferentie. "We gaan zo meteen trainen. Ik hoop dat hij daar goed uitkomt. Als dat zo is, zal ik na de training een beslissing nemen."

De 24-jarige Lang viel afgelopen weekend met hamstringklachten uit tijdens het competitieduel met NEC (4-0-zege). De tienvoudig Oranje-international gaf al aan dat hij waarschijnlijk fit genoeg is om tegen Arsenal te spelen en werd eerder op de dag door Bosz opgenomen in de wedstrijdselectie van PSV.

PSV keert na vijf jaar terug in de Champions League. "Ik merk om me heen dat iedereen blij is dat we na vijf jaar terug zijn op het podium waar de club hoort", zei Bosz. "Vijf jaar is ook een heel lange tijd. Ik kan me heel goed voorstellen dat het hart van iedereen sneller gaat kloppen dat we weer op dit podium mogen spelen."

De spelers van PSV tijdens de training in het Emirates Stadium. Foto: AFP

'Arsenal treft ook een ploeg in goede vorm'

Arsenal eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Premier League en keert na zes jaar terug in de Champions League. 'The Gunners' wonnen vier van hun vijf eerste competitieduels van dit seizoen en staan vierde in de Premier League.

"Het allerbelangrijkste is dat we durf tonen in dit stadion tegen deze heel goede tegenstander. We zullen heel sterk voor de dag moeten komen. Het is denk ik de zwaarste tegenstander in onze poule. Maar Arsenal treft ook een ploeg in goede vorm", doelde Bosz op de sterke seizoensstart van zijn ploeg.

PSV won de eerste vier competitieduels van het seizoen en gaat aan kop in de Eredivisie. Ook veroverde de ploeg van Bosz de Johan Cruijff Schaal door Feyenoord met 1-0 te verslaan.