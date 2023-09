Ajax onderzoekt of directeur Mislintat zelf heeft geprofiteerd van transfer

Ajax is een onderzoek gestart naar Sven Mislintat, zo heeft de club dinsdag aan NU.nl bevestigd naar aanleiding van berichtgeving van de NOS . De technisch directeur zou via een zakenrelatie een speler naar Amsterdam hebben gehaald, wat in strijd is met de regels bij het beursgenoteerde Ajax.

Volgens de NOS heeft Mislintat op de slotdag van het transferwindow via een Duits zaakwaarnemersbureau (AKA Global) een speler naar Ajax gehaald. Dat bureau heeft aandelen in zijn privébedrijf Matchmetrics GmbH, een commercieel datasysteem voor het scouten van voetballers.

"Ajax is dit uiteraard nader aan het bekijken en wordt daarbij geassisteerd door externe adviseurs. Sven verleent daarbij volledige medewerking, waaronder het delen van alle relevante documenten", laat Ajax in een reactie aan NU.nl weten.

Ajax stelt bij de aanstelling van Mislintat op de hoogte te zijn geweest van zijn aandelen in Matchmetrics. Volgens de club zijn daar contractuele afspraken over. Tot maandag waren de aandelen van het zaakwaarnemersbureau in Mislintats bedrijf echter níét bij Ajax bekend.

De club meldt verder dat Mislintat de situatie uitgebreid heeft toegelicht. "Hij heeft verklaard dat in 2020 een investeringsronde heeft plaatsgevonden, waarbij verschillende partijen in Matchmetrics geïnvesteerd hebben. Bij het maken van de afspraken over de investering is meteen ook afgesproken dat deze lening op een later moment omgezet zou worden naar een 3 procent aandeelhouderschap, aldus Sven."

Ajax kreeg zondag een nieuwe tik door kansloos met 3-1 te verliezen bij FC Twente. Foto: Pro Shots

Onderzoek is volgend hoofdstuk in wanorde bij Ajax

Vooralsnog is onduidelijk wat het onderzoek betekent voor de positie van Mislintat. Bij een beursgenoteerd bedrijf als Ajax mag een directeur geen besluiten nemen over onderwerpen waarbij tegenstrijdige belangen gelden.

Het onderzoek naar de transfer - vrijwel zeker gaat het om de komst van VfB Stuttgart-linksback Borna Sosa, die voor 8 miljoen euro werd vastgelegd - vormt een nieuw hoofdstuk in de chaos die momenteel bij Ajax heerst.

Sinds de transferperiode is er al frictie tussen Mislintat en de nieuwe trainer Maurice Steijn. Mislintat trok op eigen houtje spelers aan, terwijl Steijn had verwacht dat hij meer bij het transferbeleid zou worden betrokken. Verder heeft Ajax de directie nog altijd niet op orde.