Arsenal kijkt uit naar terugkeer in CL: 'Maar wordt een zware dobber tegen PSV'

Arsenal-coach Mikel Arteta kijkt uit naar de terugkeer van zijn ploeg in de Champions League, maar verwacht ook een lastige wedstrijd tegen PSV. 'The Gunners' spelen woensdagavond thuis tegen de Eindhovenaren.

"Ze zijn een erg goed team dat dit seizoen nog niet heeft verloren", zei Arteta dinsdag over PSV op een persconferentie. "Ze zijn gewend aan winnen, dus het zal een zware dobber worden. Maar we moeten het duel benaderen als elke andere wedstrijd. In de Premier League zijn we gewend om elke week onder grote weerstand te spelen."

PSV won de eerste vier competitiewedstrijden van het seizoen en gaat aan kop in de Eredivisie. De Brabanders plaatsten zich via overwinningen op Sturm Graz en Rangers FC voor de Champions League en keren zo na vijf jaar terug in het Europese miljoenenbal.

Voor Arsenal was het laatste avontuur in de Champions League nog langer geleden. De Londenaren speelden in 2017 voor het laatst in het belangrijkste Europese clubtoernooi en haalden toen de achtste finales.

"Elke keer als ik naar de Champions League keek en wij niet meededen, voelde ik de pijn", vertelde Arteta. "Deze club hoort in de Champions League. Het was een lang proces, maar we zijn er nu en moeten het maximale eruit halen. We zijn trots en we hebben er zin in."

1:24 Afspelen knop Trossard maakt fraaie winnende treffer voor Arsenal tegen Everton

Arsenal mist Martinelli tegen PSV

Arteta wilde niet zeggen wie tegen PSV het Arsenal-doel verdedigt. In de eerste vijf duels van dit seizoen stond Aaron Ramsdale onder de lat, maar tegen Everton kreeg David Raya de voorkeur. "Ik begrijp de vragen en ik respecteer ieders mening", zei hij. "Het is mijn taak om te doen wat het beste is voor mijn team en deze club."

Arsenal moet het tegen PSV zonder Gabriel Martinelli stellen. De Braziliaanse aanvaller, die vorig seizoen vijftien keer scoorde in de Premier League, kampt met een hamstringblessure die hij afgelopen weekend opliep in het competitieduel met Everton (0-1-zege).