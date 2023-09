Zes stakende voetbalsters melden zich met tegenzin tóch bij Spaanse ploeg

Een aantal Spaanse voetbalsters meldt zich dinsdag ondanks de aangekondigde boycot toch voor de aankomende interlandperiode. Volgens Spaanse media staan de speelsters nog altijd achter hun boycot, maar zijn ze door mogelijke juridische gevolgen gedwongen om op te komen dagen.

Zes speelsters, die in Madrid wonen, meldden zich rond 12.00 uur bij het bondshotel in de Spaanse hoofdstad. Van daaruit vertrok de groep naar het Spaanse Oliva, waar de 23-koppige selectie zich voorbereidt op het Nations League-duel met Zweden.

Onder anderen Real Madrid-speelster Olga Carmona, die het winnende doelpunt maakte in de WK-finale tegen Engeland, kwam opdagen. Ook basisklant Teresa Abelleira was aanwezig. Keeper Misa Rodriguez werd door een Spaanse verslaggever gevraagd of ze blij was dat ze deel uitmaakt van de Nations League-selectie.

"Nee", was haar korte en duidelijke antwoord. Ook Atlético Madrid-speelster Eva Navarro stond de aanwezige pers kort te woord. "Alle dingen die ik te zeggen heb, staan in de verklaring", doelde ze op de verklaring die de speelsters maandagavond na de bekendmaking van de selectie deelden.

"We zijn opgenomen in de selectie, terwijl we hadden gevraagd om ons erbuiten te laten", was te lezen in de verklaring. "Na de gebeurtenissen van vandaag zullen we ons op juridische stappen beraden."

Spaanse speelsters vrezen juridische gevolgen

Victor Francos, de voorzitter van hoogste sportraad in Spanje, zei dat "de regering de wet moet toepassen" als de speelsters niet komen opdagen. De speelsters zouden een boete of een schorsing kunnen krijgen of hun spelerslicentie kunnen kwijtraken.

De Spaanse speelsters hebben contact opgenomen met spelersvakbond FIFPRO. Ze willen te weten komen wat de gevolgen zijn als ze geen gehoor geven aan de oproep van de Spaanse voetbalbond RFEF.

Alle andere speelsters die maandag werden opgeroepen door de nieuwe bondscoach Montserrat Tomé zouden later op eigen houtje willen afreizen naar Oliva. Spanje bereidt zich daar voor op de Nations League-duels met Zweden (vrijdag) en Zwitserland (dinsdag 26 september).