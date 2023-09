Spaanse speelsters duiken ondanks boycot op bij Nations League-voorbereiding

Een aantal Spaanse voetbalsters melden zich dinsdag ondanks de aangekondigde boycot toch voor de aankomende interlandperiode. Volgens Spaanse media staan de speelsters nog altijd achter hun boycot, maar zijn ze door mogelijke juridische gevolgen gedwongen om op te komen dagen.

Zes voetbalsters, die in Madrid wonen, meldden zich rond 12.00 uur bij het bondshotel in de Spaanse hoofdstad Madrid. Vanuit daar vertrok de groep naar het Spaanse Oliva, waar de 23-koppige selectie zich gaat voorbereiden op het Nations League-duel met Zweden.

Onder anderen Real Madrid-speelster Olga Carmona, die het winnende doelpunt maakte in de WK-finale tegen Engeland, kwam opdagen. Ook basisklant Teresa Abelleira was aanwezig. Keeper Misa Rodriguez werd door een Spaanse verslaggever gevraagd of ze blij was om deel uit te maken van de Nations League-selectie.

"Nee", was haar korte en duidelijke antwoord. Ook Atlético Madrid-speelster stond de aanwezige pers kort te woord. "Alle dingen die ik te zeggen heb, staan in de verklaring", zei ze. Met die uitspraake doelde Navarro op de verklaring die de speelsters maandagavond na de bekendmaking van de selectie deelde.

"We zijn opgenomen in de selectie, terwijl we hadden gevraagd om ons erbuiten te laten", was te lezen in de verklaring. "Na de gebeurtenissen van vandaag zullen we ons op juridische stappen beraden."